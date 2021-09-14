Найважливіші новини України та світу за вівторок, 14 вересня.
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Втрати на Донбасі
Джерело: фейсбук Олега Батуріна
З початку вересня Україна втратила уже 5 військових. 14 вересня стало відомо, що в неділю, 12 вересня, під час обстрілу на околиці села Кримське на Луганщині загинув 34-річний захисник Валентин Чепурний.
Смерть солдата не внесли у звіт ЗСУ
Напередодні у Валентина Чепурного закінчився контракт. У той фатальний день він приїхав на місце дислокування бригади, у якій проходив службу. Воїн хотів попрощатися з друзями та забрати свої документи.
Під час обстрілу бойовиків він отримав серйозні поранення. Медики намагалися врятувати захисника. Удома в нього залишилася мама.
ЗСУ не внесли загибель Валентина Чепурного у свій звіт. Причиною цього стало те, що на момент загибелі він фактично був цивільним, оскільки завершив військову службу.
Валентин Чепурний / Фото з фейсбуку Олега Батуріна
Бойовики вбили військового з Львівщини
Джерело: Львівська обласна рада
У понеділок, 13 серпня, внаслідок обстрілів проросійських найманців на Донбасі загинув 24-річний Дем'ян Данилів. Хлопець родом із села Рудники Стрийського району.
Життя старшого солдата обірвала ворожа куля, яка влучила в нього в Новоайдарському на Луганщині.
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Путін пішов на самоізоляцію
Джерело: "Коммерсантъ"
Російський президент пішов на самоізоляцію через те, що у його найближчого оточення виявили коронавірус. Очільнику Кремля довелося скасувати свій візит Таджикістану. Однак поки що у нього COVID-19 не виявили.
Президент Росії вирішив продемонструвати "віру" в російську вакцину. Тому він впевнений, що цей "природний експеримент" допоможе побачити ефективність вакцини "Супутник V".
Глянемо, як "Супутник V" спрацює на практиці,
– заявив Путін.
Однак, він впевнений, що все має пройти добре.
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Росія відпрацьовувала атаки на Україну
Джерело: 24 канал
Росія проводить військові навчання "Захід-2021". Частину військ розмістили на територію Білорусі. Саме там вони відпрацьовували висадку десанту на невеликих територіях, що виглядало як підготовка до вторгнення на територію іншої держави. про це розповів в ефірі 24 каналу розповів речник розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.
Росія випробовує нову техніку
За словами Макарука, 45 бригада десантних військ Росії провела навчання з новим типом парашутних систем у нічний час з літака Іл-76. Окрім того, росіяни випробували комплекс мінування "Заземлення" та 2 типи нових безпілотників – "Форпост" та "Іноходець".
Також насторожує те, що в межах навчань військові відпрацювали переміщення піхоти в місцях радіаційного забруднення.
Навчання "Захід-2021": все що треба знати
- Спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2021" розпочалися 9 вересня 2021 року.
- Загалом участь у навчаннях приймуть 200 000 військових, 80 літаків та гелікоптерів і 760 одиниць бойової техніки.
- Усе це дійство відбувається на території 7 областей Росії, в акваторії Балтійського моря та в Білорусі.
- В Україні активно стежать за російськими навчаннями. Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв.
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Бойовики проводять навчання
Джерело: фейсбук Головного управління розвідки Міноборони
Попри масштабні спільні з Білоруссю навчання, Росія не забуває про нарощування військ на Донбасі. За даними української розвідки бойовики зібрали різні військові підрозділи.
До навчань залучили снайперів
У навчаннях російських найманців беруть участь танкові, мінометні та артилерійські підрозділи. Окрім того, до них мають долучитися корегувальники артилерійського вогню та інженерно-саперні підрозділи.
Також бойовики планують провести навчання зі снайперами, які зараз продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, знищувати елементи відеоспостереження та провокувати вогонь у відповідь.