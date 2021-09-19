Смерть студента после прививки, выборы в Госдуму России: главные новости 19 сентября

В Киевской области вскоре после прививки от COVID-19 умер 19-летний студент. В России последний день продолжаются выборы в Госдуму России, оккупанты всячески поощряют голосовать жителей ОРДЛО. В Донецкой области в старом сундуке нашли тела двух детей. В Киеве прошел Марш равенства – Киев Прайд 2021. Такими были главные новости 19 сентября.

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Смерть вакцинированного студента на Киевщине

Источник: Украинский гуманитарный институт

В Киевской области умер студент 3 курса Украинского гуманитарного института Владимир Сало. Трагедия произошла еще 13 сентября, но информация об этом появилась только сейчас. Известно, что смерть наступила вскоре после прививки против коронавируса.

В день смерти парень вакцинировался

13 сентября в 14:30 Владимир вакцинировался против коронавируса. К вечеру он чувствовал себя хорошо, в 18:30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры.

Однако позже у парня поднялась температура, а в 20: 15 начались судороги. Уже в 20: 35 у Владимира внезапно исчезли пульс и дыхание.

Первыми на помощь пришли медицинские работники Украинского гуманитарного института. Именно они пытались реанимировать парня до приезда скорой.

Врачи скорой помощи спасали парня, но, к сожалению, их старания оказались напрасными. Студент умер.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Что стало причиной смерти

Предварительная справка о причине смерти указывает "сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность", но окончательные выводы сообщат после окончания медицинских исследований – примерно через месяц.

Врачи просят не спекулировать на теме смерти от вакцинации. Этот факт должны доказать компетентные органы. Пока неизвестно, где именно и каким препаратом вакцинировался парень.

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Владимир Сало был очень добрым и отзывчивым

Как рассказали в Украинском гуманитарном институте, где учился парень, Владимир учился на отлично, принимал активное участие в социально-культурной жизни учебного заведения, в прошлом году баллотировался в члены Студенческого совета.

На протяжении всего обучения работал репетитором английского языка онлайн. Любил читать, был очень любознательным человеком. Владимир был очень добрым и отзывчивым. Несколько раз он, из желания спасти чью-то жизнь, сдавал донорскую кровь. Помогал как волонтер на празднике благодарности в Киеве 12 сентября,

– говорится в сообщении.

Он родился 13 марта 2002 года в селе Добросин Львовской области. В многодетной семье из 5 детей он был самым младшим сыном.

Загадочная смерть детей на Донбассе

Источник: полиция Донецкой области

В селе Никольское, что в Донецкой области, 41-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже детей. Она сообщила, что оставила 10-летнюю дочь и 7-летнего сына одних дома, а сама вместе с мужем уехала работать в поле.

Семья состоит на учете в социальных службах. С родителями уже несколько раз проводили беседы из-за злоупотребления ими алкоголем и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

После обращения матери в село оперативно прибыли правоохранители, детей искали с кинологами. Правоохранители общались с соседями семьи и другими жителями села, проверяли заброшенные здания, недострои, водоемы и лесополосы.

Детей нашли мертвыми

Правоохранители обратили внимание на старый сундук в одной из комнат дома. Детей нашли внутри без признаков жизни. Предварительно дело квалифицировали по статье об умышленном убийстве. Однако полиция рассматривает различные версии о гибели братика и сестрички.

По словам главы полиции в Донецкой области Артема Киська, дети, оставшись дома без взрослых, вероятно, сами залезли в сундук. Мол, она захлопнулась на замок, когда они играли внутри. Причина смерти – асфиксия (удушение), вследствие нехватки кислорода.



Детей нашли в старом сундуке / Фото из Фейсбука Артема Кисько



Дети уже были без сознания / Фото из фейсбука Артема Киська

Марш равенства в Киеве

Источник: 24 канал

В Киеве 19 сентября состоялся Марш равенства, который назывался "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности". В нем приняли участие почти 7 тысяч человек. Акция стартовала возле Национальной оперы Украины и недалеко от Золотых ворот и завершилась на площади Льва Толстого.

Цель марша

Всего участники шествия выдвинули 8 требований к украинской власти. В частности, они призывают ввести в действие законодательство о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ+ и другим группам.

Речь идет о законопроекте №5488-об ответственности за дискриминацию и нетерпимость. Его зарегистрировали еще 13 мая 2021 года. В документе предлагают, например, установить уголовную ответственность за публичные призывы к насилию на почве нетерпимости.

Кроме этого, участники КиевПрайда:

призвали реформировать украинскую правоохранительную систему,

признать гражданские партнерства среди лиц одного пола и тому подобное.

КиевПрайд 2021 стартовал в столице / Фото 24 канала (Алены Чернецкой)

В парке Шевченко собирались противники КиевПрайда

В то же время в парке имени Тараса Шевченко собирались противники Марша равенства, их было несколько десятков. Это представители различных организаций, в частности:

"Традиции и порядок",

"Правый сектор",

"Христианский фронт".

Они принесли плакаты с надписями вроде: "Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности", "Традиционная семья – это естественно".

Выборы в Госдуму России

В России завершается последний день голосования на выборах в Госдуму. В целом они длились 3 дня – с 16 по 19 сентября. В течение 3 дней люди должны были проголосовать и выбрать 450 депутатов Госдумы России. В этом году на парламентских выборах зарегистрировались 3 812 кандидатов от 14 партий. Кроме депутатов Госдумы россиянам предстоит выбрать высших должностных лиц субъектов страны.

Кремль привлекает к голосованию людей с ОРДЛО

Для этого людям массового раздавали российские паспорта. Более того, оккупанты запустили бесплатные рейсы автобусов и поездов – они везут людей с оккупированных территорий в Россию, чтобы те проголосовали.

А после голосования людям раздавали еду – шоколадку, печенье, воду, яблоко и салфетки. Такое участие в голосовании – незаконное.

Хотя Кремль даже принял постановление, чтобы жителям оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют паспорта страны-оккупанта, разрешили голосовать на этих выборах, даже в режиме онлайн.



Количество паспортов, которые выдала Россия жителям ОРДЛО / Инфографика 24 канала

Возвращение на Землю экипажа Inspiration4

Ранее Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам других стран с призывом не признавать выборы в Госдуму в оккупированном Россией Крыму и частях Донецкой и Луганской областей.

Источник: 24 канал

Первый в истории полностью гражданский экипаж миссии Inspiration4 совершил приводнение в Мексиканском заливе. Далее экипаж покинет капсулу и присоединится к специалистам SpaceX, закончив свое впечатляющее путешествие.

Старт миссии Inspiration4

Миссия Inspiration4 стартовала 16 сентября в 3:02 по киевскому времени со стартовой площадки в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал. Ракета Falcon 9 вывела космический корабль Crew Dragon на орбиту Земли, где гражданские астронавты пробыли в течение 3-х суток на рекордной высоте в более 585 километров.

В течение полета экипаж выполнил ряд экспериментов направленных на исследование влияния условий микрогравитации и космического пространства на тела неподготовленных членов экипажа, и другие задачи.

Экипаж Inspiration4 находился на высоте выше, чем орбиты Международной космической станции и космического телескопа "Хаббл". Последний раз человечество летало так далеко в космос еще в 1970-х – во времена программы по исследованию Луны "Аполлон".

Трансляция возвращения экипажа Inspiration4: смотрите видео

Чем особенна эта миссия

Это первое в истории космическое туристическое путешествие экипажа, все члены которого не являются профессиональными астронавтами. Кроме того, одной из главных задач миссии является одна из самых масштабных благотворительных акций по сбору 200 миллионов долларов для исследовательской больницы имени Святого Иуды, которая занимается лечением рака у детей.

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Организатор полета Джаред Айзекман (основатель Shift4 Payments), который и оплатил всю поездку (сумма контракта со SpaceX до сих пор тайна) перед стартом миссии пожертвовал больнице 100 миллионов долларов.