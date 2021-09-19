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Смерть вакцинованого студента на Київщині

Джерело: Український гуманітарний інститут

У Київській області помер студент 3 курсу Українського гуманітарного інституту Володимир Сало. Трагедія сталася ще 13 вересня, але інформація про це з'явилася лише зараз. Відомо, що смерть наступила невдовзі після щеплення проти коронавірусу.

У день смерті хлопець вакцинувався

13 вересня о 14:30 Володимир вакцинувався проти коронавірусу. До вечора він почувався добре , о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри.

, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри. Однак пізніше у хлопця піднялася температура, а о 20:15 почалися судоми. Вже о 20:35 у Володимира раптово зникли пульс і дихання.

Першими на допомогу прийшли медичні працівники Українського гуманітарного інституту. Саме вони намагалися реанімувати хлопця до приїзду швидкої.

Лікарі швидкої годину рятували хлопця, але, на жаль, їхні старання виявилися марними. Студент помер.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Що стало причиною смерті

Попередня довідка про причину смерті вказує "Серцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність", але остаточні висновки повідомлять після закінчення медичних досліджень – приблизно за місяць.

Лікарі просять не спекулювати на темі смерті від вакцинації. Цей факт мають довести компетентні органи. Наразі невідомо, де саме та яким препаратом вакцинувався хлопець.

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Володимир Сало був дуже добрим і чуйним

Як розповіли в Українському гуманітарному інституті, де вчився хлопець, Володимир навчався на відмінно, брав активну участь у соціально-культурному житті навчального закладу, минулого року балотувався в члени Студентської ради.

Протягом усього навчання працював репетитором англійської мови онлайн. Любив читати, був дуже допитливою людиною. Володимир був дуже добрим і чуйним. Декілька разів він, з бажання врятувати чиєсь життя, здавав донорську кров. Допомагав як волонтер на Святі подяки в Києві 12 вересня,

– мовиться у повідомленні.

Він народився 13 березня 2002 року в селі Добросин Львівської області. У багатодітній сім'ї з 5 дітей він був наймолодшим сином.

Загадкова смерть дітей на Донеччині

Джерело: поліція Донецької області

У селі Микільське, що в Донецькій області, 41-річна жінка звернулася до поліції із заявою про зникнення дітей. Вона повідомила, що залишила 10-річну доньку та 7-річного сина самих вдома, а сама разом з чоловіком поїхала працювати у поле.

Зверніть увагу! Сім'я перебуває на обліку у соціальних службах. З батьками вже кілька разів проводили бесіди через зловживання ними алкоголем та неналежне виконання батьківських обов'язків.

Після звернення матері у село оперативно прибули правоохоронці, дітей шукали з кінологами. Правоохоронці спілкувалися із сусідами родини та іншими мешканцями села, перевіряли покинуті будинки, недобудови, водоймища та лісосмуги.

Дітей знайшли мертвими

Правоохоронці звернули увагу на стару скриню в одній із кімнат будинку. Дітей знайшли всередині без ознак життя. Попередньо справу кваліфікували за статтею про умисне вбивство. Проте поліція розглядає різні версії щодо загибелі братика та сестрички.

За словами очільника поліції у Донецькій області Артема Киська, діти, залишившись вдома без дорослих, ймовірно, самі залізли до скрині. Мовляв, вона захлопнулася на замок, коли вони гралися всередині. Причина смерті – асфіксія (удушення), внаслідок браку кисню.



Дітей знайшли у старій скрині / Фото з фейсбуку Артема Киська



Діти вже були без свідомості / Фото з фейсбуку Артема Киська

Марш рівності у Києві

Джерело: 24 канал

У Києві 19 вересня відбувся Марш рівності, що мав назву "Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки". У ньому взяли участь майже 7 тисяч людей. Акція стартувала біля Національної опери України та неподалік Золотих воріт і завершилася на площі Льва Толстого.

Мета маршу

Загалом учасники ходи висунули 8 вимог до української влади. Зокрема, вони закликають ввести у дію законодавство про злочини на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ та інших груп.

Мовиться про законопроєкт №5488 – про відповідальність за дискримінацію та нетерпимість. Його зареєстрували ще 13 травня 2021 року. У документі пропонують, наприклад, встановити кримінальну відповідальність за публічні заклики до насильства на ґрунті нетерпимості.

Крім цього, учасники КиївПрайду:

закликали реформувати українську правоохоронну систему,

визнати цивільні партнерства серед осіб однієї статі тощо.

КиївПрайд 2021 стартував у столиці / Фото 24 каналу (Альони Чернецької)

У парку Шевченка збиралися противники КиївПрайду

Водночас у парку імені Тараса Шевченка збиралися противники Маршу рівності, їх було кілька десятків. Це представники різних організацій, зокрема:

"Традиції та порядок",

"Правий сектор",

"Християнський фронт".

Вони принесли плакати із надписами на кшталт: "Пропаганда гомосексуалізму є загрозою національній безпеці", "Традиційна сім'я – це природно".

Вибори до Держдуми Росії

Джерело: 24 канал

У Росії завершується останній день голосування на виборах до Держдуми. Загалом вони тривали 3 дні – з 16 по 19 вересня. Протягом 3 днів люди повинні були проголосувати та обрати 450 депутатів Держдуми Росії. Цьогоріч на парламентських виборах зареєструвалися 3 812 кандидатів від 14 партій. Крім депутатів Держдуми росіянам належить вибрати вищих посадових осіб суб'єктів країни.

Кремль залучає до голосування людей з ОРДЛО

Для цього людям масового роздавали російські паспорти. Ба більше, окупанти запустили безкоштовні рейси автобусів та потягів – вони везуть людей з окупованих територій у Росію, аби ті проголосували.

А після голосування людям роздавали їжу – шоколадку, печиво, воду, яблуко та серветки. Така участь у голосуванні – незаконна.

Хоч Кремль навіть ухвалив постанову, щоб жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають паспорти країни-окупанта, дозволили голосувати на цих виборах, навіть у режимі онлайн.



Кількість паспортів, що видала Росія жителям ОРДЛО / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Раніше Верховна Рада України звернулася до міжнародних організацій, урядів та парламентів інших країн із закликом не визнавати вибори до Держдуми в окупованому Росією Криму та частинах Донецької та Луганської областей.

Повернення на Землю екіпажу Inspiration4

Джерело: 24 канал

Перший в історії повністю цивільний екіпаж місії Inspiration4 здійснив приводнення у Мексиканській затоці. Далі екіпаж покине капсулу та приєднається до фахівців SpaceX, закінчивши свою вражаючу подорож.

Старт місії Inspiration4

Місія Inspiration4 стартувала 16 вересня о 3:02 за київським часом зі стартового майданчика у Космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал. Ракета Falcon 9 вивела космічний корабель Crew Dragon на орбіту Землі, де цивільні астронавти пробули протягом 3-х діб на рекордній висоті в понад 585 кілометрів.

Протягом польоту екіпаж виконав низку експериментів спрямованих на дослідження впливу умов мікрогравітації та космічного простору на тіла непідготовлених членів екіпажу, та інші завдання.

Екіпаж Inspiration4 перебував на висоті вищій, ніж орбіти Міжнародної космічної станції та космічного телескопа "Габбл". Востаннє людство літало так далеко у космос ще у 1970-х – за часів програми з дослідження Місяця "Аполлон".

Трансляція повернення екіпажу Inspiration4: дивіться відео

Чим особлива ця місія

Це перша в історії космічна туристична подорож екіпажу, усі члени якого не є професійними астронавтами. Крім того, одним з головних завдань місії є одна із наймасштабніших благодійних акцій зі збору 200 мільйонів доларів для дослідницької лікарні імені Святого Юди, яка займається лікуванням раку у дітей.

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Організатор польоту Джаред Айзекман (засновник Shift4 Payments), який і оплатив усю подорож (сума контракту зі SpaceX досі таємниця) перед стартом місії пожертвував лікарні 100 мільйонів доларів.