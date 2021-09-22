Покушение на Шефира, обязательная вакцинация учителей: главные новости 22 сентября

Под Киевом обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. Сам Шефир не пострадал, его водитель – в больнице. С 2019 года Владимиру Зеленскому угрожали более 20 раз. Правительство разрешило школам переходить на дистанционное обучение, а вот учителям придется обязательно вакцинироваться. Таковы были главные новости 22 сентября.

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Покушение на Сергея Шефира

Источник: 24 канал

Утром 22 сентября, между селами Круглик и Ходосовка Киевской области обстреляли автомобиль. В машине, которая попала под автоматную очередь, ехал первый помощник президента Зеленского Сергей Шефир. Сам Шефир не пострадал, однако ранение получил его водитель, которого доставили в больницу.

На место сразу прибыла следственно-оперативная группа и генпрокурор Ирина Венедиктова. Правоохранители объявили план перехвата.

Смотрите видео с места событий:

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в половине случаев Шефир сам ездит за рулем.



В машину попало около 10 пуль / Фото из фейсбука Ирины Венедиктовой

Как отреагировал на покушение Зеленский

Президент Украины сейчас находится с официальным визитом в США. Чтобы сообщить об обстреле машины его помощника, главу государства разбудили. Зеленский отметил, что Шефир является также его другом и связывает покушение с изменениями, которые происходят в государстве.

Это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, то, что мы хотим делать и даже то, что еще не удалось. То есть это направление – оно было выбрано правильно,

– отметил Зеленский.

Президент пообещал "сильный ответ" на события 22 сентября. Пока Зеленский не знает, какие именно силы стоят за этим – внешние или внутренние, однако заверил, что на прочность его команды это не повлияет.

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Шефир не понимает причин нападения

Сам Сергей Шефир вскоре появился на брифинге вместе с главой МВД Денисом Монастырским. Он признался, что водитель, фактически, спас им обоим жизнь, ведь даже получив ранение, продолжал ехать.

Цель – президент, его морально-психологическое состояние. Пытались запугать,

– убежден Шефир.

Какое состояние водителя? В мужчину попали сразу три пули. Водитель вместе с правоохранителями еще вернулся на место событий и указал направление обстрела, уже тогда его доставили в больницу. В мужчину попали сразу три пули. Водитель вместе с правоохранителями еще вернулся на место событий и указал направление обстрела, уже тогда его доставили в больницу. Пострадавшего прооперировали , его жизни ничего не угрожает.

Каковы вероятные версии следствия

Как рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова, уже начато производство с предварительной квалификацией по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Версии полиции:

покушение с целью давления на руководство государства;

дестабилизация политической ситуации.

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Угрозы Зеленскому

Источник: 24 канал

В СБУ рассказали об угрозах, которые поступали в адрес руководства государства. Так с 2019 года президенту Зеленскому – 22 раза. Еще трижды угрожали министру внутренних дел.

В Службе безопасности заверили, что им удалось задержать 16 причастных к таким сообщениям.

В последнее время возросло количество минирований

В ведомстве напомнили, что такие действия могут квалифицировать по статьям 112 и 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

С 2019 года значительно возросло количество фейковых минирований. Они поступали в адрес правоохранителей, предприятий, торгово-развлекательных центров, центров отдыха и аэропортов. Главной причиной этого в 2019 году были попытки помешать проведению выборов.

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Школам разрешили дистанционное обучение

Источник: 24 канал

С 23 сентября вся Украина будет жить по карантинным правилам желтой зоны. Затронет это и работу учебных заведений: те, в которых нет 80% вакцинированных работников, будут вынуждены перейти на дистанционный режим работы.

Ранее была информация, что школы вообще не будут работать, однако правительство обновило правила "желтой" зоны.

Посещать учебные заведения могут, если 80% работников имеют:

"желтый" COVID-сертификат, который подтверждает прививку первой дозой вакцины;

"зеленый" COVID-сертификат, который подтверждает полный курс вакцинации;

международное свидетельство о вакцинации;

справку 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины);

COVID-сертификат о выздоровлении лица от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.

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Если в заведении нет 80% работников с вышеупомянутыми сертификатами, то придется переходить на дистанционное обучение. Так нардеп Юлия Гришина отметила, что очно в этих условиях смогут работать только 38% школ.

Обязательная вакцинация для учителей

Источник: 24 канал

Кабмин согласовал поручение Минздрава относительно обязательной вакцинации педагогов. По словам профильного министра Виктора Ляшко, это не будет нарушением законодательства и прав человека. Более того, такое предложение поддерживают в ЕСПЧ.

ЕСПЧ подтвердил, что обязательная вакцинация законна и может быть необходима в демократических обществах и не противоречит конвенции о защите прав человека,

– заявил Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что одна из статей закона о защите населения предполагает, что работники определенных категорий, которые могут распространять инфекционные болезни, должны подлежать обязательной вакцинации.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, постановление вступит в силу в соответствии с законодательством.

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