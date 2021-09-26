Реванш Джошуа с Усиком, выборы в Германии: главные новости 26 сентября

На Донбассе двое украинских военных подорвались на вражеской взрывчатке. Команда Энтони Джошуа рассказала детали о предстоящем реванше с Усиком. В Германии прошли выборы в Бундестаг. В Киеве прошел климатический марш. Такими были главные новости 26 сентября.

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Потери на Донбассе

Источник: фейсбук штаба ООС

Защитники подорвались на взрывном устройстве

Пророссийские боевики трижды за сутки нарушили режим прекращения огня. Во время атак боевиков обошлось без потерь, однако двое украинских военных подорвались на вражеском взрывном устройстве.

Один из воинов получил травмы несовместимые с жизнью, другой попал в больницу с осколочным ранением. По словам медиков, его состояние средней тяжести.

Война на Донбассе: последние новости

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что угроза полномасштабного вторжения России сохраняется. Сейчас украинская сторона делает все возможное, чтобы "у врага было меньше желаний реализовывать такой сценарий".

По словам главнокомандующего, сейчас рассматривают лишь один вариант возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – дипломатический.

Валерий Залужный также объяснил, что семья погибшего 12 сентября Валентина Чепурного из Херсонщины не может получить компенсацию из-за того, что на момент гибели мужчина был гражданским. Однако, по его мнению, этот вопрос можно решить юридически.

Реванш Джошуа

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

Источник: Matchroom Boxing

Бой не состоится в Украине

После того как Александр Усик одержал победу в бою с Энтони Джошуа, у последнего появилось право на реванш. Украинская сторона предложила провести его в Киеве на НСК "Олимпийский", однако британцы скептически восприняли эту идею.

По словам промоутера Энтони Джошуа Эдди Хирна, проведение поединка в Киеве почти невозможно. Для этого будет выбрана международная локация. Не исключено, что это снова будет Великобритания.

Усик против Джошуа: главное

В ночь на 26 сентября Александр Усик победил Энтони Джошуа во время поединка в Лондоне. Украинец отобрал у британца чемпионские титулы WBO, WBA, IBF, IBO.

После победы украинский боксер станцевал гопак.

Александр Усик стал третьим украинцем после братьев Кличко, которому удалось стать чемпионом мира в тяжелом весе.

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Выборы в Германии

Источник: 24 канал

Как прошло голосование

В Германии прошло голосование за новых членов Бундестага. В целом к выборам допустили 47 партий, что является рекордом для страны.

На место в федеральном парламенте претендуют 6211 человек. Самому старшему из них 91 год, младшему недавно исполнилось 18.

В стране открыли более 60 тысяч участков. Кроме того, избиратели могли отдать свой голос почте. Так сделала и действующая канцлер Германии Ангела Меркель.

В то же время голос ее потенциального преемника на посту Армина Лашета могли признать недействительным. Политик неправильно сложил свой бюллетень, из-за чего все могли увидеть, за кого он проголосовал. Такой поступок Лашета могли квалифицировать как нарушение тайны голосования. Однако, по словам федерального офицера, никакого влияния на ход выборов этот инцидент не имел.



Избирательный бюллетень Армина Лашета / Фото DW

Результаты экзитполов

По результатам экзит-пола компании Infratest dimap, на этих выборах нет очевидного победителя. ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия набирают по 25% голосов.

Третье место занимает партия "Союз-90 / Зеленые". Ее результат – 15%. "Альтернатива для Германии" и "Свободная демократическая партия" заняли 4 и 5 место в экзит-пола с результатом 11%.

Возможно, в Бундестаг сможет пройти и Левая партия. По предварительным подсчетам, ее поддержали 5% избирателей.



Результаты экзитполов / Изображения Infratest dimap

По результатам другого экзит-пола – телеканала ZDF, победу одерживают таки социал-демократы с 26% голосов, партия ХДС/ХСС получает на 2% меньше.

Окончательные результаты волеизъявления планируют объявить в течение 4 – 5 недель.

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Климатический марш в Киеве

Источник: 24 канал

Организация мероприятия

В столице утром 26 сентября прошел климатический марш, который организовала общественная организация "Екодія". По словам очевидцев, участие в акции приняли от 200 до 500 человек.

Активисты прошли мирным шествием от Михайловской площади до Верховной Рады.

Климатический марш в столице: смотрите видео

Основные требования активистов

Участники марша требовали увеличения финансирования на адаптацию к изменениям климата и на поддержку проектов по развитию возобновляемой энергетики. Кроме того, шла речь об отказе властей от дотирования угольной отрасли. Также участники акции подчеркивали необходимость государственного мониторинга качества воздуха по всей стране.

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