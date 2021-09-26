Найважливіші новини України та світу за сьогодні.

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Втрати на Донбасі

Джерело: фейсбук штабу ООС

Захисники підірвалися на вибуховому пристрої

Проросійські бойовики тричі за добу порушили режим припинення вогню. Під час атак бойовиків обійшлося без втрат, однак двоє українських військових підірвалися на ворожому вибуховому пристрої.

Один із воїнів отримав травми несумісні з життям, інший потрапив до лікарні з осколковим пораненням. За словами медиків, його стан середньої важкості.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.

Війна на Донбасі: останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що загроза повномасштабного вторгнення Росії зберігається. Зараз українська сторона робить все можливе, щоб "у ворога було менше бажань реалізовувати такий сценарій".

За словами головнокомандувача, зараз розглядають лише один варіант повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей – дипломатичний.

Валерій Залужний також пояснив, що родина загиблого 12 вересня Валентина Чепурного з Херсонщини не може отримати компенсацію через те, що на момент загибелі чоловік був цивільним. Однак, на його думку, це питання можна вирішити юридично.

Реванш Джошуа

Джерело: Matchroom Boxing

Бій не відбудеться в Україні

Після того, як Олександр Усик здобув перемогу в бою з Ентоні Джошуа, в останнього з'явилося право на реванш. Українська сторона запропонувала провести його у Києві на НСК "Олімпійський", однак британці скептично сприйняли цю ідею.

За словами промоутера Ентоні Джошуа Едді Хірна, проведення поєдинку в Києві є майже неможливим. Для цього буде обрана міжнародна локація. Не виключено, що це знову буде Велика Британія.

Усик проти Джошуа: головне

У ніч проти 26 вересня Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа під час поєдинку в Лондоні. Українець відібрав у британця чемпіонські титули WBO, WBA, IBF, IBO.

Після перемоги український боксер станцював гопак.

Олександр Усик став третім українцем після братів Кличків, якому вдалося стати чемпіоном світу у важкій вазі.

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Вибори в Німеччині

Джерело: 24 канал

Як минуло голосування

У Німеччині пройшло голосування за нових членів Бундестагу. Загалом до виборів допустили 47 партій, що є рекордом для країни.

На місце у федеральному парламенті претендують 6 211 осіб. Найстаршому з них 91 рік, наймолодшому нещодавно виповнилося 18.

В країні відкрили понад 60 тисяч дільниць. Крім того, виборці могли віддати свій голос поштою. Так зробила і чинна канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Водночас, голос її потенційного наступника Арміна Лашета анулювали. Політик неправильно склав свій бюлетень, через що усі могли побачити, за кого він проголосував. Такий вчинок Лашета кваліфікували як порушення таємниці голосування, тому виборча комісія вирішила визнати його бюлетень недійсним.



Виборчий бюлетень Арміна Лашета / Фото DW

Результати екзитполів

За попередніми підрахунками, які опублікувала DW, на цих виборах немає очевиного переможця. ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія, за результатами екзитполів, набирають по 25% голосів.

Третє місце посідає партія "Союз-90/Зелені". Її результат – 15%. "Альтернатива для Німеччини" та "Вільна демократична партія" посіли 4 та 5 місце в екзитполах з результатом 11%.

Ймомірно, в Бундестаг зможе пройти й Ліва партія. За попередніми підрахунками, її підтримали 5% виборців.



Результати екзитполів / Зображення Infratest dimap

Остаточні результати волевиявлення планують оголосити впродовж 4 – 5 тижнів.

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Кліматичний марш в Києві

Джерело: 24 канал

Організація заходу

У столиці вранці 26 вересня пройшов кліматичний марш, який організувала громадська організація "Екодія". За словами очевидців, участь в акції взяли від 200 до 500 людей.

Активісти пройшли мирною ходою від Михайлівської площі до Верховної Ради.

Кліматичний марш в столиці: дивіться відео

Основні вимоги активістів

Учасники маршу вимагали збільшення фінансування на адаптацію до змін клімату та на підтримку проєктів з розвитку відновлювальної енергетики. Крім того, активісти вимагали відмови влади від дотування вугільної галузі. Також учасники акції вимагали державного моніторингу якості повітря по всій країні.

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