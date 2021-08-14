Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Столкновения под Офисом Президента

Источник: 24 канал

Под Офисом Президента возникли столкновения между правоохранителями и представителями Национального корпуса. Во время беспорядков распыляли газ и пускали дымовые шашки. Также пострадал забор.

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Причина беспорядков

Национальный корпус в рамках акции "Нет – капитуляции!" пришел на Банковую колонной с Майдана Независимости. Столкновения вспыхнули потому, что лидеры Нацкорпуса отказались проходить осмотр на содержание опасных предметов и приказали своим штурмовать здание. Однако митингующим не удалось прорваться к Офису Президента.

Хотя спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко отмечал: каждого, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, допустят на площадь.

Пострадали полицейские

Из-за беспорядков пострадали 8 правоохранителей. По словам Шевченко, пострадавшие полицейские получили ожоги глаз. Кроме того, травмы получили и несколько нацгвардейцев.

По факту умышленного нанесения телесных повреждений правоохранителям против митингующих открыли уголовное производство. Однако пока задержанных нет.

Реакция Нацкорпуса

Представители Нацкорпуса называют действия полиции провокацией. После митинга на Банковой они пошли к дому Зеленского и анонсировали другие масштабные акции протеста.

Столкновения под ОП: Фото Алины Туришин, 24 канал

Столкновения Нацкорпуса с полицией: смотрите видео

Протесты под ОП: смотрите видео полиции

Крушение самолета в Турции

Источник: 24 канал

В Турции разбился пожарный самолет. Трагедия произошла в городе Кахраманмараш, на юге страны.

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Детали крушения самолета

Крушение потерпел самолет Бе-200, который турецкие спасатели арендовали у России. Его привлекали к тушению локального пожара в лесном массиве.

На борту в момент аварии находились 8 человек: 5 представителей российской команды и 3 – турецкой. В итоге выжить не удалось никому.

СМИ предполагают, что самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.

Момент падения самолета: смотрите видео

В Турции разбился самолет спасателей: смотрите видео

Пожарный самолет потерпел крушение в городе Кахраманмараш: смотрите карту

Наводнения в Турции: коротко

В Турции только 12 августа погасили масштабные лесные пожары. В страну сразу пришло новое бедствие – мощные наводнения.

Стихия сильнее всего ударила по провинциям Синоп и Бартин, пострадали также Карабюк и Кастамону.

В результате наводнений погиб по меньшей мере 31 человек.

Землетрясение в Гаити

Источник: CNN

Утром 14 августа Гаити всколыхнуло мощное землетрясение, его магнитуда достигла 5,7.

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Есть жертвы стихии

Местные спасатели сообщили, что катастрофа привела к жертвам и разрушениям. По информации СМИ, погибли 4 человека, в том числе 2 детей – 7 и 9 лет.

Землетрясение произошло на глубине 10 километров. Эксперты также предупредили об угрозе возникновения цунами. По данным специалистов, на некоторых участках побережья высота волн может достигать 3 метров.

Людям рекомендуют быть осторожными и не подвергать собственную жизнь опасности.

Землетрясение на Гаити: смотрите видео

Землетрясения в мире: последние новости

Побережье Аляски 29 июля всколыхнула череда мощных землетрясений. По информации специалистов, эпицентр землетрясения был расположен на глубине более 46 километров.

10 июля землетрясение произошло в Таджикистане – трагедия унесла жизни людей.

Стихия магнитудой 4,8 в июне напугала жителей Хорватии. К счастью, обошлось без жертв.

Кроме того, в первый летний месяц землетрясение магнитудой 5,3 всколыхнуло Индонезию. Очаг толчков зафиксировали на глубине примерно 10 километров.

Детали парада ко Дню Независимости

Источник: фейсбук МВД Украины

В Киеве продолжаются тренировки парадных расчетов ко Дню Независимости Украины. В Министерстве внутренних дел показали, как к торжественному мероприятию готовятся гвардейцы.

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Сколько военных и техники будут на параде

Ведомство обнародовало фотографии с тренировок. Там также уточнили, что пешую колонну Национальной гвардии на параде будут представлять 4 "коробки":

военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный караул",

кинологическое подразделение со служебными собаками,

курсанты Национальной академии,

сводный оркестр.

Справка. Всего в 2021 году в военном параде примут участие более 5 тысяч военных, свыше 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

На параде на Крещатике будет 3 колонны:

пешая,

воздушная,

механизированная.

Тренировка гвардейцев к военному параду / Фото МВД

Парад по случаю Дня Независимости: что известно