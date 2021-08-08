Главные новости 7 августа: Украина получит Pfizer, 4 медали на Олимпиаде-2020 и потеря на фронте

8 августа 2021 , 09:00
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Источник:

24 канал

Украина получит еще 17 миллионов доз вакцины Pfizer до конца 2021 года. Украинские спортсмены в Токио завоевали 4 медали. В результате обстрела оккупантами Песков погиб украинский военный. А в Киеве попрощались с Евгением Марчуком. Такими были главные новости Украины и мира 7 августа.

Самые важные новости Украины и мира за субботу, 7 августа:

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Украина получит Pfizer

Источник: "Радио Свобода"

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что уже до конца 2021 года Украина получит еще 17 миллионов доз вакцины Pfizer. Пока неизвестно, когда именно она прибудет в регионы.

В то же время Кузин предостерег, что вспышка заболевания может произойти раньше. Именно поэтому главный санврач посоветовал украинцам прививаться теми вакцинами, которые есть в центрах вакцинации. А именно:

  • Coronavac,
  • Pfizer,
  • Moderna,
  • AstraZeneca.

По его словам, последние 3 вакцины демонстрируют эффективность ориентировочно на уровне 91 – 95%. То есть уровень защиты условно выше, чем у других. Однако "вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать".

К концу осени у нас стоит цель сделать 10 миллионов прививок, то есть вакцинировать 5 миллионов человек,
– рассказал Кузин.


Сравнение вакцин от коронавируса / Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации в Украине: главное

  • В конце июля в Украине начался пятый этап вакцинации. Это значит, что сейчас все желающие могут получить прививку против COVID-19.
  • Наша страна получает вакцины тремя способами: с помощью глобальной инициативы COVAX, во время прямых закупок у компаний-производителей и закупки вакцины за средства международных доноров.
  • По состоянию на 8 августа в Украине 4 055 090 человек получили первую дозу. В то же время полностью вакцинированными являются 2 353 218 человек.

Украинские спортсмены завоевали 4 медали на Олимпиаде-2020

Источник: 24 канал

Суббота, 7 августа, была щедрой на награды для украинской сборной, ведь наши спортсмены смогли завоевать аж 4 медали: 2 серебряные и 2 золотые.

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Награды получили

  • Людмила Лузан и Анастасия Четверикова – двойка-каноэ

Украинкам не хватило двух секунд, чтобы добыть "золото", которое досталось китаянкам. Наши спортсменки преодолевали дистанцию в 500 метров и показали время 1 минута 57,499 секунды.

  • Александр Хижняк – бокс

Боксер Александр Хижняк принес сборной Украины серебряную медаль. "Золото" получил его соперник – Эберт Консейсан из Бразилии. Наш боксер имел абсолютное преимущество по решению судей, однако пропустил удар от бразильца, после которого судья отсчитал ему нокаут.

  • Марина Алексиева, Владислава Алексиева, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно – синхронное плавание

Бронзовую медаль завоевали украинские пловчихи в командных соревнованиях по артистическому плаванию. По итогам технической программы сборная Украины шла на третьем месте.

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  • Ярослава Магучих – легкая атлетика

Бронзовым призером Олимпиады-2020 стала лишь Ярослава Магучих. Украинка завершила выступление с 2 метрами. Победу одержала легкоатлетка ОКР Мария Ласицкене – 2.04. "Серебро" одержала австралийка Никола Макдермотт – 2.02.

Обратите внимание! Одно золото, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей позволяют сборной Украины занимать 43 место в медальном зачете.

Потери на Донбассе

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Оккупанты на Донбассе снова нарушили режим прекращения огня. На этот раз под огнем оказался населенный пункт Пески. К сожалению, жизнь нашего защитника оборвалась.

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Что известно о погибшем защитнике

Российские наемники применили противотанковую управляемую ракету. Они нанесли удар по автокрану, который использовали для восстановления поврежденной гражданской инфраструктуры в Песках.

В результате обстрела один украинский военный погиб, еще один – получил ранения. Его состояние – средней тяжести. На обстрел противника наши военные открыли огонь.

Как прошли сутки на Донбассе

Войска оккупантов 5 раз нарушили тишину. Огонь открывали из:

  • минометов 82-го калибра,
  • крупнокалиберных пулеметов,
  • автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов,
  • стрелкового оружия.

Суд избрал меру пресечения рэкетирам из Харьковщины

Источник: "Громадське"

Шевченковский районный суд Киева избрал меры пресечения представителям "Нацкорпуса". Ранее мужчин задержали по обвинению в рэкете и создании организованной преступной группировки. Заседание началось еще 6 августа и затянулось до ночи. Меры пресечения всем задержанным удалось избрать 7 августа.

Меры пресечения

Шевченковский районный суд избрал всем 7 представителям "Нацкорпуса" меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Они будут находиться в СИЗО в течение следующих 60 суток.

Под стражей оказались:

  • Иван Никифоров,
  • Сергей Козлюк,
  • Сергей Величко,
  • Олег Скрипка,
  • Кирилл Крикунов,
  • Дмитрий Колесников,
  • Артем Субочев.

Подозреваемым инкриминируют статьи о создании преступной организации, вымогательстве и противодействии законной хозяйственной деятельности.

Как действовали злоумышленники

По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.

Впечатляет! Ежемесячно они "зарабатывали" более 1 миллиона гривен.

В частности, они "обложили данью" местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. А тем предпринимателям, которые отказывались платить "дань", рэкетиры поджигали автомобили.

Ликвидировать мощную преступную группировку СБУ удалось 5 августа. Участие в нем принимали 50 человек, среди которых были:

  • правоохранители,
  • местный криминалитет,
  • лица с опытом ведения боевых действий.

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Похороны Евгения Марчука

Источник: Obozrevatel

В Киеве состоялось прощание с выдающимся политическим деятелем Евгением Марчуком. Его жизнь оборвалась в возрасте 81 года от сердечно-легочной недостаточности. Последний раз увидеться с Марчуком украинцы могли с 12:00 до 15:00. После этого – похороны на Байковом кладбище.

Из-за похорон правоохранители перекрыли улицу Грушевского от Крепостного переулка до пересечения с Музейным. Людям, пришедшим на церемонию, раздавали газету "День" с некрологом и биографией первого главы СБУ.

На прощание пришли политики

На похороны принесли венки от президента Зеленского, украинского парламента и Кабмина. Среди пришедших лично заметили:

  • секретаря СНБО Алексея Данилова,
  • экс-министра образования Лилию Гриневич,
  • экс-главу Минюста Александра Лавриновича,
  • помощника главы государства Сергея Шефира.

Проститься с Марчуком пришел и премьер-министр

На церемонию прощания прибыл и глава правительства Украины. Денис Шмыгаль. В телеграме он поделился воспоминаниями об умершем.

Все, кто знал Евгения Кирилловича, восхищались его неиссякаемой энергией, высоким профессионализмом и самоотверженностью Родине,
– написал премьер.

Смотрите фото с церемонии прощания / Фото Obozrevatel

Интересно! Кабинет Министров выделил на погребение 198 тысяч гривен. За отдание военных почестей генералу армии Украины Марчуку отвечает Минобороны и СБУ.

Как Украина потеряла Евгения Марчука

Выдающийся украинский политический деятель умер 5 августа. По данным СБУ у Евгения Марчука была острая сердечно-легочная недостаточность. Ее вызвала коронавирусная болезнь, которую перенес первый глава СБУ.

Автор: Альона Захарова