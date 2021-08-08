Главные новости 7 августа: Украина получит Pfizer, 4 медали на Олимпиаде-2020 и потеря на фронте
Источник:24 канал
Украина получит еще 17 миллионов доз вакцины Pfizer до конца 2021 года. Украинские спортсмены в Токио завоевали 4 медали. В результате обстрела оккупантами Песков погиб украинский военный. А в Киеве попрощались с Евгением Марчуком. Такими были главные новости Украины и мира 7 августа.
Самые важные новости Украины и мира за субботу, 7 августа:
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Украина получит Pfizer
Источник: "Радио Свобода"
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что уже до конца 2021 года Украина получит еще 17 миллионов доз вакцины Pfizer. Пока неизвестно, когда именно она прибудет в регионы.
В то же время Кузин предостерег, что вспышка заболевания может произойти раньше. Именно поэтому главный санврач посоветовал украинцам прививаться теми вакцинами, которые есть в центрах вакцинации. А именно:
- Coronavac,
- Pfizer,
- Moderna,
- AstraZeneca.
По его словам, последние 3 вакцины демонстрируют эффективность ориентировочно на уровне 91 – 95%. То есть уровень защиты условно выше, чем у других. Однако "вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать".
К концу осени у нас стоит цель сделать 10 миллионов прививок, то есть вакцинировать 5 миллионов человек,
– рассказал Кузин.
Сравнение вакцин от коронавируса / Инфографика 24 канала
Темпы вакцинации в Украине: главное
- В конце июля в Украине начался пятый этап вакцинации. Это значит, что сейчас все желающие могут получить прививку против COVID-19.
- Наша страна получает вакцины тремя способами: с помощью глобальной инициативы COVAX, во время прямых закупок у компаний-производителей и закупки вакцины за средства международных доноров.
- По состоянию на 8 августа в Украине 4 055 090 человек получили первую дозу. В то же время полностью вакцинированными являются 2 353 218 человек.
Украинские спортсмены завоевали 4 медали на Олимпиаде-2020
Источник: 24 канал
Суббота, 7 августа, была щедрой на награды для украинской сборной, ведь наши спортсмены смогли завоевать аж 4 медали: 2 серебряные и 2 золотые.
Актуально Медальный зачет Украины на Олимпиаде в Токио
Награды получили
- Людмила Лузан и Анастасия Четверикова – двойка-каноэ
Украинкам не хватило двух секунд, чтобы добыть "золото", которое досталось китаянкам. Наши спортсменки преодолевали дистанцию в 500 метров и показали время 1 минута 57,499 секунды.
- Александр Хижняк – бокс
Боксер Александр Хижняк принес сборной Украины серебряную медаль. "Золото" получил его соперник – Эберт Консейсан из Бразилии. Наш боксер имел абсолютное преимущество по решению судей, однако пропустил удар от бразильца, после которого судья отсчитал ему нокаут.
- Марина Алексиева, Владислава Алексиева, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно – синхронное плавание
Бронзовую медаль завоевали украинские пловчихи в командных соревнованиях по артистическому плаванию. По итогам технической программы сборная Украины шла на третьем месте.
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- Ярослава Магучих – легкая атлетика
Бронзовым призером Олимпиады-2020 стала лишь Ярослава Магучих. Украинка завершила выступление с 2 метрами. Победу одержала легкоатлетка ОКР Мария Ласицкене – 2.04. "Серебро" одержала австралийка Никола Макдермотт – 2.02.Обратите внимание! Одно золото, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей позволяют сборной Украины занимать 43 место в медальном зачете.
Потери на Донбассе
Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток"
Оккупанты на Донбассе снова нарушили режим прекращения огня. На этот раз под огнем оказался населенный пункт Пески. К сожалению, жизнь нашего защитника оборвалась.
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Что известно о погибшем защитнике
Российские наемники применили противотанковую управляемую ракету. Они нанесли удар по автокрану, который использовали для восстановления поврежденной гражданской инфраструктуры в Песках.
В результате обстрела один украинский военный погиб, еще один – получил ранения. Его состояние – средней тяжести. На обстрел противника наши военные открыли огонь.
Как прошли сутки на Донбассе
Войска оккупантов 5 раз нарушили тишину. Огонь открывали из:
- минометов 82-го калибра,
- крупнокалиберных пулеметов,
- автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов,
- стрелкового оружия.
Суд избрал меру пресечения рэкетирам из Харьковщины
Источник: "Громадське"
Шевченковский районный суд Киева избрал меры пресечения представителям "Нацкорпуса". Ранее мужчин задержали по обвинению в рэкете и создании организованной преступной группировки. Заседание началось еще 6 августа и затянулось до ночи. Меры пресечения всем задержанным удалось избрать 7 августа.
Меры пресечения
Шевченковский районный суд избрал всем 7 представителям "Нацкорпуса" меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Они будут находиться в СИЗО в течение следующих 60 суток.
Под стражей оказались:
- Иван Никифоров,
- Сергей Козлюк,
- Сергей Величко,
- Олег Скрипка,
- Кирилл Крикунов,
- Дмитрий Колесников,
- Артем Субочев.
Подозреваемым инкриминируют статьи о создании преступной организации, вымогательстве и противодействии законной хозяйственной деятельности.
Как действовали злоумышленники
По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.Впечатляет! Ежемесячно они "зарабатывали" более 1 миллиона гривен.
В частности, они "обложили данью" местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. А тем предпринимателям, которые отказывались платить "дань", рэкетиры поджигали автомобили.
Ликвидировать мощную преступную группировку СБУ удалось 5 августа. Участие в нем принимали 50 человек, среди которых были:
- правоохранители,
- местный криминалитет,
- лица с опытом ведения боевых действий.
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Похороны Евгения Марчука
Источник: Obozrevatel
В Киеве состоялось прощание с выдающимся политическим деятелем Евгением Марчуком. Его жизнь оборвалась в возрасте 81 года от сердечно-легочной недостаточности. Последний раз увидеться с Марчуком украинцы могли с 12:00 до 15:00. После этого – похороны на Байковом кладбище.
Из-за похорон правоохранители перекрыли улицу Грушевского от Крепостного переулка до пересечения с Музейным. Людям, пришедшим на церемонию, раздавали газету "День" с некрологом и биографией первого главы СБУ.
На прощание пришли политики
На похороны принесли венки от президента Зеленского, украинского парламента и Кабмина. Среди пришедших лично заметили:
- секретаря СНБО Алексея Данилова,
- экс-министра образования Лилию Гриневич,
- экс-главу Минюста Александра Лавриновича,
- помощника главы государства Сергея Шефира.
Проститься с Марчуком пришел и премьер-министр
На церемонию прощания прибыл и глава правительства Украины. Денис Шмыгаль. В телеграме он поделился воспоминаниями об умершем.
Все, кто знал Евгения Кирилловича, восхищались его неиссякаемой энергией, высоким профессионализмом и самоотверженностью Родине,
– написал премьер.
Смотрите фото с церемонии прощания / Фото Obozrevatel
Как Украина потеряла Евгения Марчука
Выдающийся украинский политический деятель умер 5 августа. По данным СБУ у Евгения Марчука была острая сердечно-легочная недостаточность. Ее вызвала коронавирусная болезнь, которую перенес первый глава СБУ.