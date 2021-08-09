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Важно Без тестов, вакцинации и карантина: Венгрия сняла ограничения для автопутешественников

Лукашенко дал большую пресс-конференцию

Источник: 24 канал

Самопровозглашенный президент Беларуси 9 августа дал пресс-конференцию, которой, как выразилась его оппонентка Светлана Тихановская, наговорит себе на Гаагу. "Большой разговор с президентом" действительно был долгим и был переполненным антиукраинскими высказываниями.

Главные тезисы

Лукашенко заверил, что якобы Украина готовит боевиков, которых перебрасывают в Беларусь. Кроме того, по версии диктатора, к протестам в Беларуси причастны "бандеровцы с трезубцами".

Также он пригрозил, что может перейти границу с Украиной. Лукашенко сказал, что если бы хотел поставить Украину на колени – "сделал бы это с Путиным за сутки".

Он подчеркнул, что готов признать временно оккупированный Крым российским. Это произойдет тогда, когда "последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию".

Диктатор пообещал украинцам в Беларуси выдать гражданство. Он заверил, что выдадут его до конца 2021 года.

А оппозиционер Виталий Шишов для Беларуси был "никем". Так Лукашенко попытался оправдать обвинения в возможной причастности его режима к гибели активиста.

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Реакция Украины

В Офисе Президента сразу же отреагировали на возмутительные слова белорусского диктатора. Как подчеркнул представитель Владимира Зеленского Сергей Никифоров, обвинения со стороны Лукашенко по подготовке боевиков на территории Украины безосновательны.

Президент отмечает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко,

– отметил он.

По мнению Сергея Никифорова, заявления Александра Лукашенко имеют целью отвлечь внимание от драматических событий, которые начались в Беларуси в прошлом году и длятся по сей день.

Взрыв гранаты в Кривом Роге

Источник: МВД Украины

В одном из дворов Кривого Рога прямо в руках местного жителя взорвалась граната. К счастью, никто из внезапных прохожих не получил травм, но пострадавшие в результате инцидента все же есть.

Как это произошло

Как отметили в МВД, о намерениях подрывника рассказала взволнованная продавщица магазина. На вызов сразу же приехали полицейские и начали вести диалог с 61-летним мужчиной, который держал в руке гранату.

Его удалось уговорить и он отдал правоохранителям один боеприпас РГД-5. Однако после этого внезапно из кармана достал вторую гранату и вытащил предохранитель. В течение 20 минут его уговаривали не бросать боеприпас, впрочем напрасно. Граната все же упала на землю.

Что известно о пострадавших

В результате взрыва травмы получил 61-летний мужчина, который и взорвал гранату. Также от взрыва пострадали трое полицейских. Они получили осколочные ранения. Вместе с тем сам подрывник получил куда более серьезные повреждения. В результате взрыва мужчине оторвало ногу. Он выжил, но в тяжелом состоянии находится в больнице.



Полицейские, которые вели переговоры с мужчиной / Фото патрульной полиции

Меркель едет в Украину

Источник: фейсбук Сергея Никифорова

Канцлер Германии может посетить Украину уже 22 августа. Как рассказал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, Ангела Меркель планирует встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ряд вопросов.

О чем могут говорить политики

Вероятно, одной из тем встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского также может стать "Северный поток-2". Поскольку недавно в МИД России заявили, что строительство газопровода находится на финальной стадии и до завершения работ осталось несколько недель.

Обратите внимание! Советник главы ОП Тимофей Милованов убежден, что в случае запуска трубопровода Украина будет терять около 1,5 миллиарда долларов.

Заметим, что 21 июля Ангела Меркель и Джо Байден согласовали свою позицию касательно "Северного потока-2". Согласно их соглашению, Украина должна получить гарантии транзита газа. Также Германия обязалась инициировать санкции в случае нарушений России.

В то же время Польша и Украина выступили с совместным заявлением о том, что страны вместе будут противостоять запуску газопровода.

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Немецкий политолог Андреас Умланд предположил, что это будет прощальный визит Меркель, однако ничего существенного для Украины он не сможет дать.

За Януковича может взяться Интерпол

Источник: 24 канал

НАБУ планирует обратиться в Интерпол по делу президента-беглеца Виктора Януковича. Детективы будут просить объявить политика в международный розыск. Это стало возможным благодаря решению суда о заочном аресте Януковича. Оно позволяет в дальнейшем ходатайствовать о международном розыске.

Дальше будем пробовать (объявить в розыск Интерпола – 24 канал). Насколько это будет успешно – большой вопрос,

– сказал Сытник.

Заметим, на данный момент президент-беглец скрывается от следствия в России.

В чем подозревают президента-беглеца

По данным следствия, Янукович использовал свои президентские полномочия пытаясь прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти.

Действовал он в сговоре с бывшими главой СБУ и министром внутренних дел. Чиновники организовали препятствование демонстрации, которые привели к смерти 62 протестующих.

Все больше стран открывают границы

Источник: Департамент консульской службы МИД Украины

Венгрия с 7 августа разрешила свободный въезд гражданам Украины при использовании наземных пунктов пропуска. Украинцы больше не обязаны предоставлять документы о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.

Также в Венгрии не придется проходить карантин. Поэтому для пересечения границы будет достаточно:

биометрического паспорта,

денег для личных расходов,

туристического страхования.

Пересечение границы с Венгрией: условия

Въезжать в Венгрию на машине или автобусе теперь можно без карантина и обязательной самоизоляции.

Обратите внимание! Путешественникам, прибывающим в Венгрию на самолете, необходимо будет предоставить результаты ПЦР-тестирования, сделанного не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы.

От тестирования освобождаются:

лица, получившие полный курс вакцинации;

дети до 18 лет, путешествующие с привитыми взрослыми.



Какие страны открыты для Украины / Фото Lowcost Avia