Не верят, что это надолго: как изменилось поведение россиян на Запорожском фронте

Россияне не оставляют надежды одержать хоть какие-то победы на фронте. Однако сейчас за их действиями видно, что оккупанты понимают свою безрезультативность.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. По его словам, враг все еще продолжает имитировать, что ситуация под контролем, однако ВСУ не позволяют им расслабляться на любом участке фронта и на оккупированных территориях.

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Депутат сообщил, что в течение последних дней активизировались украинские силы обороны, которые ежедневно наносят точечные удары по скоплениям оккупантов. Бьют в Мелитополе, Энергодаре, Бердянске, по ключевым городам, что существенно дестабилизирует оккупантов.

В этой ситуации россияне все же пытаются сохранить пропагандистский образ стабильности и продвигать свои нарративы по поводу проведения выборов, закрепления "русского мира".

Однако это уже носит бутафорский характер, потому что все понимают реальную ситуацию. Вооруженные силы Украины фактически наносят ключевые удары даже среди бела дня, показывая уязвимость оккупантов и показывая, что им не будет спокойно, ни на одной территории, которая сегодня оккупирована,

– подчеркнул Ашурбеков.

Украинское сопротивление растет

Депутат Запорожского областного совета также сообщил, что с каждым днем растет сопротивление украинского населения. Хотя россияне пытаются имитировать свой контроль над территориями, но каждый день они покидают оккупированные территории, особенно их руководство. Переезжают с полуострова в Крым, бегут в Россию или в другие страны.

Это ключевой сигнал о том, что они сами не верят, что это все надолго.

– добавил спикер.

Какая ситуация сейчас сейчас: смотреть видео

Обстрелы Запорожья

Ашурбеков сообщил, что россияне продолжают обстреливать Запорожье. Терроризируют Никополь, Марганец, фактически все города по ту сторону Днепра. Обстреливают со стороны Энергодара, со стороны атомной электростанции, потому что для них это удобно и они понимают, что не будут получать ответный удар из-за ядерной безопасности.

Они пошли дальше и обстреливают даже саму электростанцию из Энергодара. Жители сообщают, что слышат звуки вылетов и сразу слышат прилеты возле Энергодара, возле атомной станции. Они используют весь набор провокаций, которые только можно совершить и делают их вокруг этого ядерного объекта,

– добавил говорящий.

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