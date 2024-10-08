Там жизнь невыносима: что происходит в прифронтовых населенных пунктах Запорожья

Россияне беспрестанно осуществляют обстрелы прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. За людьми охотятся дронами, количество обстрелов за день может достигать 300 раз только одного города.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, отметив, что каждый день людей призывают к эвакуации. Те, кто остались, получают помощь от военной администрации.

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Что происходит в прифронтовых населенных пунктах Запорожья

С тех пор как Россия начала обстреливать Запорожье управляемыми авиационными бомбами, фактически каждый раз атака осуществляется на гражданские объекты, а именно жилые дома. Объекты инфраструктуры оккупанты затрагивают редко.

Враг старается воевать с мирным населением. Что в городе, что в области ситуация тяжелая. Может быть только день, чтобы россияне не совершали обстрелы, дальше атаки повторяются,

– отметила журналистка.

В прифронтовых населенных пунктах российские обстрелы не утихают с начала полномасштабного вторжения. В Запорожском регионе массированные обстрелы происходят ежедневно.

Например, за последние сутки оккупанты совершили 392 обстрела. Были дни, когда только по самому городу Орехов россияне осуществляли 300 ударов.

Есть такие города и села, которые разрушены почти до основания. В Орехове и Гуляйполе не осталось ни одного уцелевшего здания. Преимущественно люди, которые там проживают, живут в частных секторах,

– отметила Сысоева.

Село Работино разрушено полностью, оно стало точкой боевых действий. По словам журналистки, населенный пункт, к сожалению, остался только на карте.

Люди продолжают жить, но там ничего не работает, кроме Пунктов несокрушимости, куда волонтеры поставляют воду и лекарства. Военная администрация сотрудничает с властями городов.

Жизнь там невыносимая, причины смерти ужасные. Вчера в Гуляйполе погиб человек, которого россияне убили с дрона,

– подчеркнула журналистка.

Люди остаются в прифронтовых городах и селах, их постоянно призывают эвакуироваться. Однако важно отметить, что там не осталось семей с детьми, ранее проводилась их принудительная эвакуация.

Обратите внимание! На Запорожском направлении россияне активизировались, осуществив перегруппировку подразделений. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что несмотря на это полноценное наступление маловероятно.