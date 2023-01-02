"Окупились одним выстрелом": почему "Вернись живым" покупает на фронт только новые авто

Фонд "Вернись живым" покупает на фронт новые авто. Они значительно эффективнее старых, и очень быстро показывают себя на фронте.

Об этом 24 канала рассказал руководитель военного департамента фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. Волонтеры вот уже 8 лет помогают ВСУ, Минобороны, а не конкурируют с ним.

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Новое авто эффективнее для фронта

Рымарук отметил, что в фонд "Вернись живым" часто "прилетает" за то, что он отправляет на фронт новые авто даже не перекрашивая их. Новые авто сразу становятся на учет ВСУ, поэтому потом они имеют возможность получить топливо, ремонт, расходные материалы и т.д.

То есть, мы полностью перекладываем ответственность на государство, и нам не приходят звонки от владельцев 550 пикапов, купленных на фронт, с просьбой приобрести резину и т.д. Кроме того, новый автомобиль есть новый автомобиль. Когда нужно нажать педаль газа до пола, то она будет ехать и 160 км/ч, и 180 км/ч и больше,

– заметил руководитель военного департамента фонда "Вернись живым".

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Преимущества новых авто

Он продолжил, что это очень важно, когда, например, нужно быстро эвакуировать тяжело раненого бойца. Или, например, для ПЗРК, когда во время воздушной тревоги есть минимум времени, чтобы добраться до определенного места, откуда можно сбить самолет, вертолет, крылатую ракету.

"Некоторые мобильные группы ПВО, которые мы обеспечили, уже сбили вражеские вертолеты и самолеты, а также крылатые ракеты. Стоимость одного самолета – примерно 50 миллионов долларов, стоимость одного отработавшего пикапа – 26 тысяч долларов", – подчеркнул Рымарук.

По его словам, преимущество новых авто еще и в том, что первые 50 тысяч километров водитель фактически не будет заглядывать под капот двигателя. Проблемы могут быть только по ходовой, но их легко решить. Со старыми авто часто бывает такое, что когда они сломались, их так и бросают на дороге.

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