Об этом написал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в соцсети Х.

Интересно ВСУ впервые превзошли россиян по количеству наступательных действий за сутки, – Сырский

Что сказал Тарас Чмут относительно создания новых механизированных бригад в ВСУ?

Тарас Чмут заявил, что ВСУ планируют сформировать 2 новые механизированные бригады, несмотря на:

тотальную неукомплектованность двух сотен других бригад,

тотальный дефицит качественных командиров и старшин,

огромную незакрытую потребность в вооружениях и военной технике, дронах, транспорте, наземных роботизированных комплексах и другом имуществе.

многочисленные заявления различных должностных лиц, что этого не будет.

Я не знаю какой логикой руководствуются те, кто принимают такие решения. Но, кажется, впервые, Фонд "Вернись живым" сразу декларирует, что мы не можем и не будем работать с этими военными частями,

– отметил Чмут.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Глава фонда отметил, что "Вернись живым" не смогут работать с новыми бригадами, потому что не способны закрывать запросы от всех бригад.

"Надеюсь, те, кто планирует создание этих соединений, уже знают за какие средства их будут формировать и обеспечивать", – подчеркнул Тарас Чмут.

В то же время о каких именно новых механизированных бригадах говорится волонтер – не написал.

Какие новые механизированные бригады могут создать в ВСУ?

По данным hromadske, речь идет о 167 і 50 механизированных бригадах. Один из офицеров накануне в разговоре с журналистами жаловался, что из его подразделения приказом забирают военных и передают во вновь созданную бригаду.

Сейчас 167 (бригаду – 24 Канал) формируют под (главнокомандующего ВСУ Александра – 24 Канал) Сырского и максимально людей туда забирают. У нас на бригаду упал приказ и людей выдергивают,

– заявил военный.

Офицер отметил, что самое обидное в этом, что его бригада формирует подразделение, накапливает силы, людей обучает и "все может пойти коту под хвост".

"Когда мне говорят, что людей могут просто украсть, опускаются руки", – сказал защитник.

В каких бригадах ВСУ было недостаточное обеспечение?

В апреле в сети разгорелся скандал из-за проблем с обеспечением военных 14 отдельной механизированной бригады, которые находились на позициях без продуктов и воды. Защитники из-за истощения и ненадлежащего обеспечения просто теряли сознание, а также похудели на около 30 килограммов.

В Генштабе сообщили, что предыдущее руководство 14-й бригады скрывало реальное положение дел, а также допустило потерю позиций и проблемы с логистикой. В конце концов командира бригады отстранили от должности, а на его место назначили полковника Тараса Максимова, который сразу начал решать проблему.

В то же время в Минобороны заявили, что недостаточное обеспечение также обнаружили в 30 ОМБр, 128 ОГШБр и 108 ОБр ТрО. В ведомстве отметили, что это не должно стать системным явлением, и уже работают с Генштабом по этому вопросу.

Кстати, военный адвокат Роман Лихачев рассказал в комментарии 24 Канала, что питание воинов, в том числе и на позициях, должно происходить по действующему постановлению Кабмина. Поэтому если с этим есть проблемы, эксперт советует подавать жалобы в военную службу правопорядка или к Военному омбудсмену.