Подкрепление фронта: почему Генштаб выбирает создание новых бригад вместо пополнения существующих

Генштаб объяснил, почему создают новые бригады вместо того, чтобы пополнять существующие. Увеличение состава врага и расширение линии фронта требуют быстрых решений для усиления обороны.

В Генеральном штабе разъяснили, что такое решение обусловлено несколькими факторами. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на слова Дмитрия Лиховия в "Украинской правде".

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Почему Генштаб создает новые бригады, а не пополняет те, что уже существуют

Во-первых, российская армия значительно увеличила свою численность, добавив почти 100 тысяч военных, а также расширила линию фронта. Это требует создания новых бригад для оперативного реагирования на увеличение фронтовых действий.

Обратите внимание! Вместо того, чтобы пополнять уже сформированные подразделения, ВСУ привлекают новые бригады, которые уже готовы к боевым задачам. Это позволяет быстро реагировать на угрозы, когда определенные участки фронта нуждаются в усилении.

Как отметил представитель Генштаба Дмитрий Лиховий, отсутствие возможности быстро пополнить подразделения новыми силами делает такой подход оптимальным, поскольку пополнение требует времени для адаптации и обучения.

Кроме того, для ротации и замены уже существующих бригад также нужны бригады. Простым пополнением бригад, которые понесли значительные потери, тоже нельзя ограничиться – потому что они нуждаются в боевом слаживании. Для их замены и вывода из района боевых действий нужны новые бригады,

– добавил Лиховий.

Недавно Генштаб назвал самую горячую точку на фронте. По состоянию на вечер 4 ноября с начала суток произошло 226 боевых столкновений, больше всего из которых на Кураховском направлении. Там по состоянию на 10 часов вечера насчитывалось 84 боевых столкновения.