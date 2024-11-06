У Генеральному штабі роз’яснили, що таке рішення обумовлене кількома факторами. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на слова Дмитра Лиховія в "Українській правді".

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Чому Генштаб створює нові бригади, а не поповнює ті, що вже існують

По-перше, російська армія значно збільшила свою чисельність, додавши майже 100 тисяч військових, а також розширила лінію фронту. Це потребує створення нових бригад для оперативного реагування на збільшення фронтових дій.

Зверніть увагу! Замість того, щоб поповнювати вже сформовані підрозділи, ЗСУ залучають нові бригади, які вже готові до бойових завдань. Це дозволяє швидко реагувати на загрози, коли певні ділянки фронту потребують посилення.

Як зазначив представник Генштабу Дмитро Лиховій, відсутність можливості швидко поповнити підрозділи новими силами робить такий підхід оптимальним, оскільки поповнення потребує часу для адаптації й навчання.

Крім того, для ротації та заміни вже існуючих бригад також потрібні бригади. Простим поповненням бригад, які зазнали значних втрат, теж не можна обмежитися — тому що вони потребують бойового злагодження. Для їхньої заміни та виведення з району бойових дій потрібні нові бригади,

– додав Лиховій.

Нещодавно Генштаб назвав найгарячішу точку на фронті. Станом на вечір 4 листопада з початку доби відбулося 226 бойових зіткнень, найбільше з яких на Курахівському напрямку. Там станом на 10 годину вечора нараховувалося 84 бойових зіткнення.