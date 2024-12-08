Есть 2 важных достижения за 2024 год: комбат сказал, как украинские БпЛА беспощадно бьют по России

Россия имеет довольно мощные средства ПВО. Как следствие, украинские разведывательные средства, которые должны осуществлять доразведку путей сообщения врага к передней линии боевого столкновения, а также тыловых мест расположения личного состава противника, военных объектов, логистики – в подавляющем количестве сбивались российской ПВО.

Однако Украина активно развивается в направлении изготовления БпЛА, чтобы противодействовать врагу. Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в эфире 24 Канала рассказал, что в начале полномасштабной войны даже речи не шло, что в Украине может появиться ударное средство, которое позволит бить по врагу довольно глубоко. Сегодня такая возможность есть.

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В Украине изготавливаются новые образцы БпЛА

В течение 2024 года завершилась доработка и тестирование дронов, обучение личного состава для их управления. С июня удары по военным объектам на территории России стали системными. Противник начал терять открытые склады с боеприпасами.

Чем больше арсеналов врага будет уничтожено, тем меньше у него будет возможность быстро подвезти боеприпасы к передней линии боестолкновения и обеспечить свои пушки. Чем меньше противник может их доставить на фронт, тем, по словам Федоренко, станет меньше выстрелов.

"В течение текущего года есть 2 важных достижения. Во-первых, у нас появилась определенная номенклатура ударных крыльев-камикадзе, которые направлены на выбивание противника в тыловых частях, в частности на поражение его средств ПВО. Во-вторых, мы научились сбивать вражеские беспилотники, которые разведывают наши тыловые позиции", – подчеркнул Федоренко.

По его словам, это стало реальным благодаря беспилотным системам, которые уже были в Украине, а также ряду модифицированных. Федоренко подчеркнул, что сейчас изготавливаются новые образцы, которые способны больше маневрировать, могут находиться в воздухе более долгий период и высокоточно уничтожать вражеские разведдроны.

"Если взять узкую полосу, на которой будет 5 украинских БпЛА и 5 БпЛА противника, то в начале 2024 года в течение недели враг сбивал нам 5 беспилотников, а мы ему 1. Сегодня бывает так, что нам удается сбить 1 к 1, а то и больше. Силы обороны и украинские предприятия развиваются очень быстро", – отметил Федоренко.

Преимущества беспилотников на фронте

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" объяснил, что беспилотники никоим образом не заменяют собой артиллерию, которая является безальтернативным средством и которая, по его мнению, будет актуальной на поле боя ближайшие 50 лет.

Именно поэтому украинские дипломаты делают все возможное, чтобы наращивать боевую способность ВСУ, поставлять дополнительные номенклатуры боеприпасов и пушек.

Одновременно с этим беспилотники тоже безальтернативное средство, которое помогло видеть противника на разных расстояниях и в режиме онлайн. Это позволяет наблюдать за его перемещением, а значит эффективнее его уничтожать благодаря артиллерии и беспилотным средствам поражения.

"В дальнейшем БпЛА будут развиваться довольно активно. 2025 год даст нам возможность массированно применять такие беспилотники как RAM, это средство похоже на то, что есть у противника под названием "Ланцет". Он предназначен для ударов по вражеской артиллерии, бронетехнике, укрытиях личного состава. Также мы сегодня активно применяем дроны с автоматическим наведением, что является частью искусственного интеллекта", – рассказал Федоренко.

Несмотря на то, что государство масштабирует контракты, делает заказы у частных военных компаний, но в полной мере обеспечить все Силы обороны Украины невозможно, потому что размах боевых действий, как отметил Федоренко, чрезвычайно большой.

Сейчас идет сбор на приобретение 2-х полноприводных бусов для батальона "Ахиллес" 92 ОМБР. Благодаря такому транспорту у украинских защитников будет возможность высокоэффективно применять против врага ударные крылья-камикадзе. Задонатить можно на карту: 4441 1111 2794 3029.