Однак Україна активно розвивається у напрямку виготовлення БпЛА, аби протидіяти ворогу. Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко в етері 24 Каналу розповів, що на початку повномасштабної війни навіть не мовилося, що в Україні може з'явитись ударний засіб, який дозволить бити по ворогу доволі глибоко. Сьогодні така можливість є.

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В Україні виготовляються нові зразки БпЛА

Протягом 2024 року завершилась дорозробка і тестування дронів, навчання особового складу для їх управління. З червня удари по військових об'єктах на території Росії стали системними. Противник почав втрачати відкриті склади з боєприпасами.

Чим більше арсеналів ворога буде знищено, тим меншою в нього буде можливість швидко підвезти боєприпаси до передньої лінії боєзіткнення та забезпечити свої гармати. Чим менше противник може їх доставити на фронт, тим, зі слів Федоренка, поменшає пострілів.

"Протягом поточного року є 2 важливих досягнення. По-перше, у нас з'явилась певна номенклатура ударних крил-камікадзе, які спрямовані на вибиття противника в тилових частинах, зокрема на ураження його засобів ППО. По-друге, ми навчилися збивати ворожі безпілотники, які розвідують наші тилові позиції", – наголосив Федоренко.

З його слів, це стало реальним завдяки безпілотним системам, які вже були в Україні, а також низці модифікованих. Федоренко підкреслив, що нині виготовляються нові зразки, які здатні більше маневрувати, можуть перебувати у повітрі довший період і високоточніше знищувати ворожі розвіддрони.

"Якщо взяти вузьку смугу, на якій буде 5 українських БпЛА і 5 БпЛА противника, то на початку 2024 року протягом тижня ворог збивав нам 5 безпілотників, а ми йому 1. Сьогодні буває так, що нам вдається збити 1 до 1, а то й більше. Сили оборони та українські підприємства розвиваються дуже швидко", – зазначив Федоренко.

Переваги безпілотників на фронті

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" пояснив, що безпілотники жодним чином не замінюють собою артилерію, яка є безальтернативним засобом і яка, на його думку, буде актуальною на полі бою найближчі 50 років.

Саме тому українські дипломати роблять все можливе, аби нарощувати бойову спроможність ЗСУ, постачати додаткові номенклатури боєприпасів та гармат.

Одночасно з цим безпілотники теж безальтернативний засіб, який допоміг бачити противника на різних відстанях і в режимі онлайн. Це дає змогу спостерігати за його переміщенням, а значить ефективніше його нищити завдяки артилерії та безпілотним засобам ураження.

"Надалі БпЛА будуть розвиватись доволі активно. 2025 рік дасть нам можливість масовано застосовувати такі безпілотники як RAM, цей засіб схожий на той, що є у противника під назвою "Ланцет". Він призначений для ударів по ворожій артилерії, бронетехніці, укриттях особового складу. Також ми сьогодні активно застосовуємо дрони з автоматичним наведенням, що є частиною штучного інтелекту", – розповів Федоренко.

Не зважаючи на те, що держава масштабує контракти, робить замовлення у приватних військових компаній, але повною мірою забезпечити всі Сили оборони України не є можливим, бо розмах бойових дій, як наголосив Федоренко, надзвичайно великий.

Нині триває збір на придбання 2-х повнопривідних бусів для батальйону "Ахіллес" 92 ОМБР. Завдяки такому транспорту в українських захисників буде змога високоефективно застосовувати проти ворога ударні крила-камікадзе. Задонатити можна на карту: 4441 1111 2794 3029.