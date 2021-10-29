Новые подходы помощи, – военный эксперт о заявлении США по поставкам оружия в Украину

США призвали союзников снять ограничения для поставок летального оружия Украине. Это серьезный импульс к дальнейшей поддержке и сотрудничеству.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, летальное оборонительное вооружение чрезвычайно актуально для Украины.

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"Это новые подходы по оказанию помощи Украине", – пояснил военный эксперт.

Романенко: От России слышно давление и угрозы

Романенко отметил, что кроме заявлений помощницы министра обороны США есть еще и заявление Александра Вершбоу. Он является экс-заместителем генсекретаря НАТО.

Он (Александр Вершбоу – 24 канал) обращает внимание на расширение предоставления вооружения и помощи сектору безопасности и обороны Украины. В связи с тем, что изменилась ситуация по принятию решения о помощи 60 миллионов долларов. Игорь Романенко Военный эксперт

По мнению Романенко, угроза сосредоточения России на границах Украины не уменьшается. Со стороны России слышны заявления давления и угроз для Азовского и Черного морей.

Игорь Романенко о поставках оружия в Украину: смотрите видео



"Такое состояние недопустимо. Он (Александр Вершбоу – 24 канал) обращает внимание на то, что эту помощь надо расширять", – пояснил военный эксперт.

Романенко сообщил, что речь идет о помощи беспилотными летательными аппаратами США. Например, комплексом "Берег", а также другим ракетным оружием.

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Украина нуждается в противоракетной обороне

Военный эксперт отметил, что важен комплексный подход, а не заявления или действия одного политдеятеля США или НАТО. Нужна поддержка для Украины и ее Вооруженных сил.

Нам нужна защита от ракетных комплексов России. У нас по сути нет противоракетной обороны. Она слаба. Со старыми советскими комплексами,

– разъяснил Романенко.

По наблюдению военного эксперта, Украине нужно летальное оборонительное оружие, которое уничтожает технику и войска противника. "Это принципиально для нас", – подытожил он.

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