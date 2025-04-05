"Трамп угрожает убить мировую экономику": чего он хочет достичь

Дональд Трамп ввел пошлины на импорт в США, которые колеблются от 10% до 50% для разных стран. Таким образом американский лидер шантажирует весь мир и фактически угрожает рецессией.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян. По его словам, пошлины Трампа могут значительно ухудшить мировое благосостояние.

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"Глобальная экономическая война началась с глобального трамповского экономического терроризма. Потому что эти пошлины – это насилие с политическими требованиями. Когда не просто убивают ради убийства, а когда за этим стоят какие-то требования или угрозы. Трамп угрожает убить мировую экономику. Он угрожает рецессией, которая заберет львиную долю мирового благосостояния", – сказал он.

"США становятся источником экономической опасности"

Олег Саакян предположил, что, возможно, таким образом Трамп хочет замедлить мировые экономики, которые развиваются быстрее. В частности, Китая, стран Европы, Азии, Африки. Ведь американцы в этом смысле стоят на месте и развиваются значительно медленнее.

Трамп требует от всех стран, чтобы они согласились на нерыночные преференции для США. Поскольку рыночно Штаты выиграть конкуренцию не могут. Он пользуется объемом американской экономики, тем, что доллар является ключевой мировой валютой для международной торговли,

– объяснил он.

Президент США шантажирует весь мир. Он сейчас требует нулевых пошлин, открытия предприятий в США, их перевод туда, создание дополнительных преференций на собственных рынках для американских товаров и так далее.

"Большая часть стран на это никогда не пойдет. А страны, которые пойдут, будут делать обратное – минимизировать свою зависимость от американских товаров, рынка. Потому что Штаты таким образом становятся источником экономической опасности", – предположил политолог.

Важно, насколько быстро в Штатах начнут расти цены и исчезать товары из других стран. Эти месяцы, через которые американцы начнут это чувствовать, когда отреагирует американская экономика, американский производитель – это и есть счетчик времени, в течение которого Трамп может пытаться шантажировать мир.

Вероятно, в течение недели часть пошлин относительно некоторых стран, например, как Вьетнам, может быть значительно либерализована. Таким образом американский лидер будет подталкивать других договариваться.

Как это повлияет на Украину

Политолог отметил, что пошлины не будут иметь существенного влияния на экономику Украины. В частности, потому что США не является ключевым рынком для нашего государства. Для Украины вводится пошлина 10%, которая теперь является базовой ставкой для всех.

То есть мы в равных условиях. Для нас ничего не изменилось. Наши конкуренты имеют такую же ставку. У нас – самая низкая из возможных. Это рост цены на продукцию, но равнозначную, как она вырастет у других. Поэтому относительно других мы остались на том же месте,

– подчеркнул Саакян.

Кроме того, может быть частичное падение цен на российскую нефть. Однако это лишь ударит по экономике России, однако не уничтожит ее.