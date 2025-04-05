Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян. За його словами, мита Трампа можуть значно погіршити світовий добробут.

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"Глобальна економічна війна розпочалася з глобального трампівського економічного тероризму. Бо ці мита – це насилля з політичними вимогами. Коли не просто вбивають заради вбивства, а коли за цим стоять якісь вимоги або погрози. Трамп погрожує вбити світову економіку. Він погрожує рецесією, яка забере левову частку світового добробуту", – сказав він.

"США стають джерелом економічної небезпеки"

Олег Саакян припустив, що, можливо, у такий спосіб Трамп хоче сповільнити світові економіки, які розвиваються швидше. Зокрема, Китаю, країн Європи, Азії, Африки. Адже американці у цьому сенсі стоять на місці та розвиваються значно повільніше.

Трамп вимагає від всіх країн, щоб вони погодились на неринкові преференції для США. Оскільки ринково Штати виграти конкуренцію не можуть. Він користується об'ємом американської економіки, тим, що долар є ключовою світовою валютою для міжнародної торгівлі,

– пояснив він.

Президент США шантажує весь світ. Він зараз вимагає нульових мит, відкриття підприємств у США, їхнє переведення туди, створення додаткових преференцій на власних ринках для американських товарів і так далі.

"Більша частина країн на це ніколи не піде. А країни, які підуть, будуть робити зворотне – мінімізувати свою залежність від американських товарів, ринку. Бо Штати у такий спосіб стають джерелом економічної небезпеки", – припустив політолог.

Важливо, наскільки швидко у Штатах почнуть зростати ціни та зникати товари з інших країн. Ці місяці, через які американці почнуть це відчувати, коли відреагує американська економіка, американський виробник – це і є лічильник часу, протягом якого Трамп може намагатися шантажувати світ.

Ймовірно, впродовж тижня частина мит щодо деяких країн, наприклад, як В’єтнам, може бути значно лібералізована. У такий спосіб американський лідер буде підштовхувати інших домовлятися.

Як це вплине на Україну

Політолог зауважив, що мита не матимуть суттєвого впливу на економіку України. Зокрема, тому що США не є ключовим ринком для нашої держави. Для України вводиться мито 10%, яке тепер є базовою ставкою для всіх.

Тобто ми у рівних умовах. Для нас нічого не змінилося. Наші конкуренти мають таку ж ставку. У нас – найнижча з можливих. Це зростання ціни на продукцію, але рівнозначну, як вона зросте в інших. Тому щодо інших ми залишилися на тому ж місці,

– підкреслив Саакян.

Крім того, може бути часткове падіння цін на російську нафту. Проте це лише вдарить по економіці Росії, однак не знищить її.