Нардеп спрогнозировал, когда могут начать действовать новые правила мобилизации

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк объяснил, когда могут вступить в действие изменения по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Их было предложено в зарегистрированных проектах законов в Верховной Раде.

Депутат рассказал, что за проект закона в первом чтении Верховная Рада может проголосовать, вероятно, в районе 10 – 12 января 2024 года. Речь идет о проектах законов №10378 и №10379.

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Когда могут ввести изменения о мобилизации

Представление правок и рассмотрение правок в комитете (ориентировочно 2 – 3 недели). Рассмотрение в Раде законопроекта во втором чтении вместе со всеми правками (думаю, где-то в конце января закончим),

– написал Александр Горенюк.

По его словам, законопроект вступает в силу через один месяц после его опубликования.

"Скорее всего, новые правила мобилизации могут начать действовать где-то с начала весны. Это мой субъективный прогноз", – сказал политик.

В Раду внесли проекты законов