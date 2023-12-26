Нардеп спрогнозировал, когда могут начать действовать новые правила мобилизации
Источник:Александр Горенюк
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк объяснил, когда могут вступить в действие изменения по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Их было предложено в зарегистрированных проектах законов в Верховной Раде.
Депутат рассказал, что за проект закона в первом чтении Верховная Рада может проголосовать, вероятно, в районе 10 – 12 января 2024 года. Речь идет о проектах законов №10378 и №10379.
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Когда могут ввести изменения о мобилизации
Представление правок и рассмотрение правок в комитете (ориентировочно 2 – 3 недели). Рассмотрение в Раде законопроекта во втором чтении вместе со всеми правками (думаю, где-то в конце января закончим),
– написал Александр Горенюк.
По его словам, законопроект вступает в силу через один месяц после его опубликования.
"Скорее всего, новые правила мобилизации могут начать действовать где-то с начала весны. Это мой субъективный прогноз", – сказал политик.
В Раду внесли проекты законов
- 26 декабря Кабмин внес в Верховную Раду два проекта законов № 10378 – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" и № 10379 – "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения".
- Первый предполагает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, отмену срочной службы и увольнение всех срочников. В свою очередь вместо срочной службы должны ввести базовую военную службу, которую гражданин Украины должен пройти до 25 лет. Также мобилизованные, которые прослужат 36 месяцев, имеют право уволиться с военной службы.
- Согласно изменениям в проекте закона, сотрудники полиции также смогут вручать повестки. Если гражданин не уточнит данные, не станет на учет и не явится за повесткой, то против него могут применить санкции. Ему запретят получать водительское удостоверение и управлять автомобилем, а также продавать движимое и недвижимое имущество, брать кредит или получать льготы от государства.
- Также новый проект закона предлагает ужесточение ответственности за военные правонарушения. Подробнее об этом – читайте по ссылке.