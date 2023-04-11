Будут ломать себе ноги и руки: новые условия вручения повесток усилят панику в России

Госдума России приравняла электронные повестки к бумажным. Уклонисты не смогут уехать из страны, новые условия вручения повесток усилят панику среди россиян. Мужчины в стране-агрессорке будут готовы ломать себе ноги и руки, чтобы не попасть на войну в Украине.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил общественный деятель и журналист из Казахстана Арман Шураев. По его словам, Россия все больше становится похожа на Северную Корею.

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"Россия все больше становится похожа на Северную Корею. Не из-за санкций. Россия сама опускает "железный занавес". Сергей Миронов (депутат госдумы – 24 Канал) предложил ввести визовый режим со странами Центральной Азии, в том числе – с Казахстаном", – отметил он.

Россияне будут готовы калечить себя

Шураев отметил, что россияне уже понемногу начинают прозревать, что идет война не для "защиты родины", о чем говорят с экранов телевизоров, а за амбиции бункерного деда Владимира Путина.

"Я думаю, что россияне прозревают. У них нет мотивации умирать. Если бы говорилось о защите родины, своих границ, но говорится просто об удовлетворении амбиций бункерного деда", – сказал журналист.

Общественный деятель из Казахстана уверен, что россияне будут готовы ломать себе ноги, руки, придумывать страшные диагнозы, все, чтобы не оказаться на войне в Украине.

Думаю, что самыми богатыми людьми станут военкомы. У меня есть несколько одноклассников, которые ранее переехали в Россию. От 10 до 30 тысяч долларов просят военкомы для того, чтобы их дети не попали на фронт в Украину,

– рассказал Шураев.

Шураев о новых условиях вручения повесток в России: смотрите видео

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