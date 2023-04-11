Будут ломать себе ноги и руки: новые условия вручения повесток усилят панику в России
Госдума России приравняла электронные повестки к бумажным. Уклонисты не смогут уехать из страны, новые условия вручения повесток усилят панику среди россиян. Мужчины в стране-агрессорке будут готовы ломать себе ноги и руки, чтобы не попасть на войну в Украине.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил общественный деятель и журналист из Казахстана Арман Шураев. По его словам, Россия все больше становится похожа на Северную Корею.
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"Россия все больше становится похожа на Северную Корею. Не из-за санкций. Россия сама опускает "железный занавес". Сергей Миронов (депутат госдумы – 24 Канал) предложил ввести визовый режим со странами Центральной Азии, в том числе – с Казахстаном", – отметил он.
Россияне будут готовы калечить себя
Шураев отметил, что россияне уже понемногу начинают прозревать, что идет война не для "защиты родины", о чем говорят с экранов телевизоров, а за амбиции бункерного деда Владимира Путина.
"Я думаю, что россияне прозревают. У них нет мотивации умирать. Если бы говорилось о защите родины, своих границ, но говорится просто об удовлетворении амбиций бункерного деда", – сказал журналист.
Общественный деятель из Казахстана уверен, что россияне будут готовы ломать себе ноги, руки, придумывать страшные диагнозы, все, чтобы не оказаться на войне в Украине.
Думаю, что самыми богатыми людьми станут военкомы. У меня есть несколько одноклассников, которые ранее переехали в Россию. От 10 до 30 тысяч долларов просят военкомы для того, чтобы их дети не попали на фронт в Украину,
– рассказал Шураев.
Шураев о новых условиях вручения повесток в России: смотрите видео
Мобилизация в России по-новому: что известно
- Госдума 11 апреля приняла в окончательном III чтении закон о едином реестре военнообязанных. Теперь он будет формироваться в автоматизированном режиме. Самый главный пункт: "граждане, подлежащие мобилизации, обязаны получать повестки". Либо в бумажном варианте, либо электронном, но все россияне, которые подлежат мобилизации, точно получат повестку.
- Всем гражданам, получившим повестку, запрещен выезд из страны. Правда, здесь есть уточнение: "до их визита в военкомат". Но потом за границу их отправят – в Украину с плохой экипировкой вести бой против ВСУ.
- Отмечают, что среди других мер – ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел на повестку дня в течение 20 дней с ее получения.
- Кроме того, создадут общую электронную базу данных призывников, данные в которую обязательно должны вносить Федеральная налоговая служба, органы следствия, суды, пенсионный фонд, медицинские организации, ЦИК, вузы и другие организации
- Российские пропагандисты пишут, что якобы повестка будет считаться врученной через 7 дней с момента появления ее в реестре. Так называемый "реестр" должен быть публичным.