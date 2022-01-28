Новые санкции в газовой сфере: ЕС, Британия и США готовят "подарок" для России
Источник:Financial Times
Евросоюз совместно с Великобританией и США начали разрабатывать санкции, которые ударят по экономике России, если она продолжит эскалацию против Украины. Они будут ограничивать новые газовые проекты Кремля.
Новые санкции призваны "жестко ограничивать" финансирование российских газовых проектов. В то же время прекратят передачу технологических разработок, которые относятся к данной сфере.
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Кого еще могут затронуть санкции
По информации издания, новые ограничения Запада вероятно коснутся европейских компаний, которые вкладывают свои инвестиции в газовую сферу России. К примеру:
- у французской нефтегазовой компании Total есть доля в "Ямал СПГ";
- нефтегазовая, нефтехимическая и угольная транснациональная монополия Великобритании British Petroleum владеет долей в "Роснефти";
- транснациональная корпорация голландского и британского происхождения Shell заключила контракт с "Газпромом".
Зависимая Россия
В материале подчеркнули – несмотря на то, что Россия является одним из крупнейших мировых производителей нефти и газа – эта страна зависит от технологий других государств и сотрудничества с зарубежными компаниями. Кроме того, отметили, что такие ограничения – это "удар по жизненно важной отрасли для России".
Санкции против России: последние новости
- Парламентская ассамблея Совета Европы 27 января приняла резолюцию с поправками по поводу санкций против России. Они касаются исчезновения людей на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
- Также 27 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия готова добавить "Северный поток-2" в список санкций против России в случае вторжения в Украину. Она отметила, что "краеугольные камни европейского миропорядка не обсуждаются".
- Кроме того, в Белом доме 25 января подтвердили, что Штаты готовят экспортные санкции против Кремля. Отмечается, что они могут сказаться на промышленности России.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 23 января заявил, что Великобритания может поддержать отключение России от SWIFT из-за эскалации России. По его мнению, мировые лидеры недооценивают напряжение на украинской границе.