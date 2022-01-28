Новые санкции в газовой сфере: ЕС, Британия и США готовят "подарок" для России

Евросоюз совместно с Великобританией и США начали разрабатывать санкции, которые ударят по экономике России, если она продолжит эскалацию против Украины. Они будут ограничивать новые газовые проекты Кремля.

Новые санкции призваны "жестко ограничивать" финансирование российских газовых проектов. В то же время прекратят передачу технологических разработок, которые относятся к данной сфере.

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Кого еще могут затронуть санкции

По информации издания, новые ограничения Запада вероятно коснутся европейских компаний, которые вкладывают свои инвестиции в газовую сферу России. К примеру:

у французской нефтегазовой компании Total есть доля в "Ямал СПГ";

нефтегазовая, нефтехимическая и угольная транснациональная монополия Великобритании British Petroleum владеет долей в "Роснефти";

транснациональная корпорация голландского и британского происхождения Shell заключила контракт с "Газпромом".

Зависимая Россия

В материале подчеркнули – несмотря на то, что Россия является одним из крупнейших мировых производителей нефти и газа – эта страна зависит от технологий других государств и сотрудничества с зарубежными компаниями. Кроме того, отметили, что такие ограничения – это "удар по жизненно важной отрасли для России".

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