В списке – помощник Путина и семья Медведева: Канада приняла новые санкции против России

Канада расширила санкции против России к годовщине ее полномасштабного вторжения в Украину. В список попали 129 физических и 63 юридических лица страны-террористки.

Канада также запретила экспорт в Россию определенных химических элементов для использования в электронике. Запрет есть и на импорт, покупку или приобретение оружия страны-агрессора, боеприпасов и других вооружений, где бы они ни размещались или обрабатывались, из России или от любого лица в России.

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Правительство Канады приняло новый санкционный список

Канада 24 февраля ввела санкции против 122 россиян, включая членов нижней палаты парламента страны-террориста, голосовавших за законодательство, связанное с вторжением и попыткой аннексии 4 регионов Украины.

Также среди россиян, попавших под ограничения, есть вице-премьеры, министры и другие сотрудники аппарата президента и вооруженных сил России, а также члены семей подсанкционных лиц. В частности, в списке фигурируют:

помощник Путина Максим Орешкин,

жена и сын заместителя главы совбеза России Дмитрия Медведева Светлана Медведева и Илья Медведев,

заместители главы российского правительства Михаила Мишустина.

В санкционный список попали и 13 федеральных российских учреждений, включая:

обе палаты парламента,

политпартию Путина "Единая Россия",

Федеральное бюро безопасности,

Росфинмониторинг и его директора.

Кроме того, Канада ввела санкции против 50 компаний и 7 топ-менеджеров, участвующих в оборонной промышленности России. В частности, речь идет о производстве танков, ракет и систем вооружения, которые россияне используют против Украины.

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