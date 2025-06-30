"Все меняется": почему Трамп согласился рассмотреть санкции против России

Дональд Трамп мог изменить мнение относительно санкций против России. Он может рассмотреть проект сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма.

Также президент США может согласиться на предложение Евросоюза о введении цены 45 долларов за баррель нефти. Такое мнение 24 Каналу озвучил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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Первый шаг к санкциям

Иван Ус предположил, что Трамп имел определенные ожидания относительно России. В частности, он считал, что она может быть антикитайской. Хотя это невозможно, потому что Москва очень зависит от Китая. Также американский лидер считал, что Кремль поможет забрать у Ирана ядерные наработки, чего также не произойдет.

Президент США мог понять, что Россия не сыграет ту роль, которая была ему нужна, и может делать определенные шаги. Однако пока нельзя сказать, что это однозначно произойдет. Ведь с момента инаугурации Трампа не было введено никаких новых санкций против России.

Но время идет, все меняется. Поэтому, возможно, все-таки США не будут выступать против снижения потолка цен на российскую нефть. Предложение, которое ЕС вынашивал относительно 45 долларов за баррель, которое было отложено из-за роста цены на нефть из-за очередного обострения кризиса на Ближнем Востоке,

– считает главный консультант Национального института стратегических исследований.

Сейчас цены на нефть снова падают. Поэтому вполне возможно, что Евросоюз вернется к этой идее. Это может быть первым шагом на пути введения санкций против России.

Возможно, первым шагом в направлении санкций Трампа будет отсутствие протеста относительно идеи ЕС о снижении планки цен на российскую нефть. Далее, возможно, будет проект Линдси Грэма,

– добавил Иван Ус.

Напомним, Дональд Трамп согласовал новые санкции против России. Говорится об инициированном санатором Линдси Грэмом проекте относительно 500% пошлин против покупателей российских энергоресурсов. Санкционный законопроект, призван увеличить давление на Россию из-за отказа идти на мирные переговоры с Украиной, уже имеет поддержку президента США. Его планируют принять в Конгрессе после традиционного перерыва, который завершится 7 июля. Грэм уверен, что Трамп подпишет документ после его принятия конгрессменами.