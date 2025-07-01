В целом у США есть два подхода относительно санкций против России. Это 24 Каналу отметил политолог Игорь Рейтерович.

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В США есть два подхода

Игорь Рейтерович отметил, что первый подход заключается в том, что введение санкций против России якобы нанесет очень серьезный удар по самим США. Однако на самом деле это не так.

Я меньше поддерживаю этот подход. Потому что не вижу какой-то большой проблемы, что это нанесет удары по США. Но такой подход есть. Его достаточно активно продвигает часть американских политиков,

– сказал он.

В частности, российская пропаганда активно пользуется этим и рассказывает, что якобы 500% пошлин против стран, которые торгуют с Россией, серьезно ударят по Штатам.

Второй подход заключается в том, что действенность этих санкций несколько преувеличена, и их не получится быстро ввести. То есть это займет определенный период времени, но нужно эффекта не будет.

Думаю, что Трамп, может, не глубоко, но знаком с этими двумя подходами. Он пытается найти путь пройти посередине, чтобы ничего не вводить и получить результат. Поэтому мы сейчас находимся в начале игры, которую Трамп будет пробовать реализовать в ближайшие несколько недель,

– предположил политолог.

По его мнению, в любом случае не стоит надеяться, что в июле будут введены новые мощные санкции против России со стороны США. На это нужно время.