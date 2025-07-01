Загалом у США є два підходи щодо санкцій проти Росії. Це 24 Каналу зауважив політолог Ігор Рейтерович.

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У США є два підходи

Ігор Рейтерович зазначив, що перший підхід полягає у тому, що запровадження санкцій проти Росії нібито завдасть дуже серйозного удару по самих США. Однак насправді це не так.

Я менше підтримую цей підхід. Тому що не бачу якогось великої проблеми, що це завдасть ударів по США. Але такий підхід є. Його досить активно просуває частина американських політиків,

– сказав він.

Зокрема, російська пропаганда активно користується цим та розповідає, що нібито 500% мит проти країн, які торгують з Росією, серйозно вдарять по Штатах.

Другий підхід полягає у тому, що дієвість цих санкцій дещо перебільшена, і їх не вийде швидко запровадити. Тобто це займе певний період часу, але потрібно ефекту не буде.

Думаю, що Трамп, може, не глибоко, але знайомий з цими двома підходами. Він намагається знайти шлях пройти посередині, щоб нічого не запроваджувати та отримати результат. Тому ми зараз перебуваємо на початку гри, яку Трамп буде пробувати реалізувати у найближчі кілька тижнів,

– припустив політолог.

На його думку, у будь-якому випадку не варто сподіватися, що у липні будуть запроваджені нові потужні санкції проти Росії з боку США. На це потрібен час.