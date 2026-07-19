О своей позиции заявил конгрессмен от Демократической партии Дон Байер.

Что думают демократы о "адских" санкциях против России?

Документ предусматривает предоставление президенту США права вводить 100-процентные пошлины в отношении стран, которые продолжают закупать российские энергоносители. После решения Верховного суда США, который ранее ограничил действие введенных Дональдом Трампом глобальных пошлин, этот законопроект может стать юридическим основанием для восстановления таких полномочий президента.

Именно это положение вызвало критику со стороны демократов. Дон Байер и его однопартиец Брэд Шнайдер заявили, что американцы не могут позволить себе новые масштабные тарифы, которые приведут к росту цен. По их мнению, законопроект фактически открывает путь к новой торговой войне и ограничивает возможности Конгресса контролировать такие решения.

В то же время демократы подчеркнули, что поддерживают санкционное давление на Россию и ее союзников из-за агрессии против Украины. Однако они считают, что у Конгресса уже есть ряд более эффективных законодательных инициатив для поддержки Украины, тогда как предложенный законопроект, по их мнению, может лишь осложнить этот процесс.

Напомним, после смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма его законопроект о жестких санкциях против России может быть вынесен на рассмотрение Конгресса США. Документ предоставляет президенту право вводить пошлины до 100% на импорт из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также вводить санкции против танкеров "теневого флота", Центрального банка России и больших энергетических проектов, в частности "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ".

В то же время ограничения не будут применяться автоматически – президент сможет использовать их в качестве инструмента давления и переговоров, а также приостанавливать их действие в интересах национальной безопасности США. Дональд Трамп заявил, что ожидает принятия законопроекта как политического наследия Линдси Грэма.