Про свою позицію заявив конгресмен від Демократичної партії Дон Байєр.

Що думають демократи про "пекельні" санкції проти Росії?

Документ передбачає надання президенту США права запроваджувати 100-відсоткові мита щодо країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Після рішення Верховного суду США, який раніше обмежив дію запроваджених Дональдом Трампом глобальних мит, цей законопроєкт може стати юридичною підставою для відновлення таких повноважень президента.

Саме це положення викликало критику з боку демократів. Дон Байєр та його однопартієць Бред Шнайдер заявили, що американці не можуть дозволити собі нові масштабні тарифи, які призведуть до зростання цін. На їхню думку, законопроєкт фактично відкриває шлях до нової торговельної війни та обмежує можливості Конгресу контролювати такі рішення.

Водночас демократи наголосили, що підтримують санкційний тиск на Росію та її союзників через агресію проти України. Однак вони вважають, що Конгрес уже має низку більш ефективних законодавчих ініціатив для підтримки України, тоді як запропонований законопроєкт, на їхню думку, може лише ускладнити цей процес.

Нагадаємо, після смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема його законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії можуть винести на розгляд Конгресу США. Документ надає президенту право запроваджувати мита до 100% на імпорт із країн, які входять до п'ятірки найбільших покупців російських нафти й газу, а також вводити санкції проти танкерів "тіньового флоту", Центрального банку Росії та великих енергетичних проєктів, зокрема "Ямал СПГ" і "Арктик СПГ".

Водночас обмеження не застосовуватимуться автоматично – президент зможе використовувати їх як інструмент тиску та переговорів, а також призупиняти їхню дію в інтересах національної безпеки США. Дональд Трамп заявив, що очікує ухвалення законопроєкту як політичної спадщини Ліндсі Грема.