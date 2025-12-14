Еще опаснее, чем раньше: появились "Шахеды" с двойной боевой частью на 100 килограммов

Россияне снова "усовершенствовали" "Шахеды". Теперь есть ударные беспилотники с двойной боевой частью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Бескрестнова ("Флеша").

Что известно о "Шахедах" с двойной БЧ?

Пока деталей достаточно мало. "Флеш", специалист по радиосвязи, который пишет о различных новациях россиян и технических решениях Сил обороны, выложил фото такого дрона.

Двойная боевая часть на "Шахеде". 100 килограммов в целом. БСТ-52,

"Шахед" с двойной боевой частью / Фото из телеграм-канала "Флеша"

Справка. БСТ-52 – это маркировка, которая обозначает боевую часть для Shahed-136.

Дроны повсюду: почему некоторые видео из сети пугают?

И сам "Флеш", и другие блогеры за несколько последних дней показали, как один "Шахед" "прыгает" по воде, а другой – приземляется прямо на дорогу. То есть опасность значительно ближе, чем мы привыкли себе представлять.

Сколько раз россияне модернизировали "Шахеды"?

Первоначально это были иранские БПЛА, которые Россия закупала. Затем оккупанты стали собирать их у себя, а еще позже – производить. Поэтому фактически речь идет уже не об иранских "Шахедах", а о российских "Геранях" как полноценном изделии. Но в быту до сих пор используют слово "Шахед" как собирательное понятие.

В январе 2024 года речь шла о третьей модернизации боевой части дронов – туда добавили кумулятивный и зажигательный эффекты. Тогда и появилась маркировка БСТ-52.

В ноябре 2024-го говорили о новой термобарической боевой части БПЛА. Это стало четвертым типом боевой части "Шахедов".

Видоизменение боевых частей может быть связано с поиском россиянами эффективной боевой части, которая лучше всего подходила бы для массового использования,

– объяснял тогда "Милитарный".

А еще враг увеличил использование термобарических боевых частей. Температура огненного облака, которая образуется после подрыва термобарического боеприпаса, колеблется от 2000 до 2600 градусов по Цельсию.

В мае 2025 года Defense Express сообщили, что в "Шахеды" начали устанавливать новые комбинированные боевые части на 90 килограммов.

Таким образом, после всех "улучшений" российские ударные дроны не только потребляют меньше топлива и летают дальше, но и стали более смертоносными. То есть появление 100-килограммовой боевой части в "Шахедах" – примерно шестая модернизация этих БПЛА.