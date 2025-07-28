"Обманешь раз – стыдно тебе, обманешь два – стыдно мне": почему Трамп изменил отношение к России

Американский президент меняет свою позицию к России. У Трампа ранее была уверенность в том, что с Путиным можно будет договориться, но оказалось, что это совсем не так.

Политолог, американист, кандидат исторических наук Александра Филиппенко в эфире 24 Канала отметила, что Трамп стремится заключать большое количество выгодных финансовых сделок, в том числе и с Россией. Но, проведя с Путиным несколько раз разговор, ему ни разу ничего достичь не удалось, а он к этому не привык.

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Что осознал президент США?

Разговоры американского лидера и российского диктатора касались в частности темы внуков, хоккея, кино, чего угодно, кроме реальных дел. Дональд Трамп – человек деловой, его первоочередные желания связаны с подписанием контрактов, достижением договоренностей.

Трампа обманывают шесть раз. Есть замечательная английская поговорка: "Обманешь раз – стыдно тебе, обманешь два – стыдно мне". Трамп уже шесть раз разговаривал с Путиным по телефону, сразу после этого начинались атаки на Украину и не прекращались,

– озвучила Филиппенко.

Американист подчеркнула, что при всем своем огромном желании заключать сделки президент США не может не видеть реальность и поведение Путина. Политолог объяснила, что лидер Штатов прикрывается Меланией Трамп, рассказывая СМИ, что именно она обратила его внимание на эту ситуацию, когда после его разговоров с Путиным, тот сразу начинал обстреливать украинские города.

"Я предполагаю, что он и сам все это понимает и видит, просто ему очень не хотелось признавать свои ошибки. Он осознает, что ситуация гораздо сложнее, многосоставнее и что у Путина идеологические исторические претензии, поэтому никакой адекватной договоренности с ним быть не может", – озвучила Филиппенко.

Политолог подчеркнула, что Трамп ошарашен тем, что происходит. Она считает, что поворота в сторону Украины от него нет, скорее – в сторону Европы, но главное то, что есть разворот от России.

Президент США хочет, чтобы европейские страны взяли сейчас на себя ответственность и начали покупать американское оружие для передачи его Украине. Филиппенко подытожила, что Трамп уже осознал то, что быстро завершить российско-украинскую войну не удастся.

Напомним, что лидер Соединенных Штатов после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сделал ряд заявлений. В частности они касались главы Кремля Путина. Подробнее о том, что сказал Трамп – читайте в материале.