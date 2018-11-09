Новые санкции США против России: в Конгрессе призывают Трампа не медлить

Американские дипломаты США призывают президента Дональда Трампа быстрее ввести второй этап санкций против Кремля. Новые ограничения для Москвы, связанные с отравлением Сергея Скрипаля, особенно важны в контексте будущей возможной встречи лидеров США и России.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Так, глава комитета Палаты представителей по иностранным делам от Республиканской партии Эд Ройс отмечает, что неопределенность сроков введения второго раунда санкций неприемлема.

"Это неприемлемо, что у администрации отсутствует план, или даже временные рамки для действий в рамках второго этапа обязательных санкций", – заявил он.

Американский политик отмечает, что поведением президента России Владимира Путина никто не должен быть удивлен.

Никто не должен быть удивлен, что Владимир Путин отказывается поклясться, что больше не будет использовать нервно-паралитические вещества вооруженного класса,

– говорит политик.

Кроме того, к быстрому введению санкций призвал сенатор-демократ Боб Менендез – член комитета по международным отношениям сената. Политик подчеркивает важность принятия ограничений против России, учитывая планы проведения встречи Трампа и Путина.

"Так как вероятность встречи между президентом Трампом и Владимиром Путиным растет, я решительно призываю президента ввести второй раунд санкций, как того требует закон США, за использование Россией химического оружия", – подчеркнул он.

Напомним, в США обвинили Россию в невыполнении гарантий относительно химического и биологического оружия. Поэтому Вашингтон запустил механизм рассмотрения пакета мер против России, получивший неофициальное название "драконовские санкции" – пока там "вдумчиво прорабатывают" следующие шаги в отношении Москвы.



22 августа США ввели новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вскоре американское правительство объявило о работе над вторым раундом "жестких" санкций против Кремля.



Тогда в конгрессе также заявляли, что Россия не предоставила возможности США проинспектировать российские объекты по уничтожению химического оружия. Таким образом, Москва не предоставила гарантий неприменения химического оружия в будущем, что было условием для непринятия новых санкций.