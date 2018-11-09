00:24
10 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский шпионаж. "Подарок" ветеранам
      Вєсті Кремля
      21:41, 9 ноября
      Вести.UA. Модница Луценко. Слияние Бойко с Рабиновичем
      Вєсті.UA
      20:07, 9 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Новые санкции США против России: в Конгрессе призывают Трампа не медлить

      118 Читати новину українською
      В Конгрессе призывают Трампа быстрее ввести новые санкции против России
      В Конгрессе призывают Трампа быстрее ввести новые санкции против России / 24 канал

      Американские дипломаты США призывают президента Дональда Трампа быстрее ввести второй этап санкций против Кремля. Новые ограничения для Москвы, связанные с отравлением Сергея Скрипаля, особенно важны в контексте будущей возможной встречи лидеров США и России.

      Об этом сообщает "Голос Америки".

      Читайте также: "Это откровенное издевательство": в России отреагировали на обвинения США по химического оружия

      Так, глава комитета Палаты представителей по иностранным делам от Республиканской партии Эд Ройс отмечает, что неопределенность сроков введения второго раунда санкций неприемлема.

      "Это неприемлемо, что у администрации отсутствует план, или даже временные рамки для действий в рамках второго этапа обязательных санкций", – заявил он.

      Американский политик отмечает, что поведением президента России Владимира Путина никто не должен быть удивлен.

      Никто не должен быть удивлен, что Владимир Путин отказывается поклясться, что больше не будет использовать нервно-паралитические вещества вооруженного класса,
      – говорит политик.

      Кроме того, к быстрому введению санкций призвал сенатор-демократ Боб Менендез – член комитета по международным отношениям сената. Политик подчеркивает важность принятия ограничений против России, учитывая планы проведения встречи Трампа и Путина.

      "Так как вероятность встречи между президентом Трампом и Владимиром Путиным растет, я решительно призываю президента ввести второй раунд санкций, как того требует закон США, за использование Россией химического оружия", – подчеркнул он.

      Напомним, в США обвинили Россию в невыполнении гарантий относительно химического и биологического оружия. Поэтому Вашингтон запустил механизм рассмотрения пакета мер против России, получивший неофициальное название "драконовские санкции" – пока там "вдумчиво прорабатывают" следующие шаги в отношении Москвы.

      22 августа США ввели новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вскоре американское правительство объявило о работе над вторым раундом "жестких" санкций против Кремля.

      Тогда в конгрессе также заявляли, что Россия не предоставила возможности США проинспектировать российские объекты по уничтожению химического оружия. Таким образом, Москва не предоставила гарантий неприменения химического оружия в будущем, что было условием для непринятия новых санкций.

      Теги: Новости России Новости политики Новости США Отравление Сергея Скрипаля Санкции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 9 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выборы в США: начнут ли демократы настоящую войну з Трампом
      9 ноября , 23:05 Выборы в США: начнут ли демократы настоящую войну з Трампом
      Іван Яковина
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      9 ноября , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      5 ноября , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      Главные новости 9 ноября: Порошенко не отпустил Луценко в отставку, Лещенко попал в ДТП
      9 ноября , 22:40 Главные новости 9 ноября: Порошенко не отпустил Луценко в отставку, Лещенко попал в ДТП
      Почему транзит газа через Украину так важен
      9 ноября , 22:00 Почему транзит газа через Украину так важен
      Блог Медіа
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук