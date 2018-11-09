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      Нові санкції США проти Росії: у Конгресі закликають Трампа не зволікати

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      У Конгресі закликають Трампа якнайшвидше запровадити нові санкції проти Росії
      У Конгресі закликають Трампа якнайшвидше запровадити нові санкції проти Росії / 24 канал

      Американські дипломати США закликають президента Дональда Трампа якнайшвидше запровадити другий етап санкцій проти Кремля. Нові обмеження для Москви, пов'язані із отруєнням Сергія Скрипаля, особливо важливі у контексті майбутньої можливої зустрічі лідерів США та Росії.

      Про це повідомляє "Голос Америки".

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      Так, очільник комітету Палати представників з закордонних справ від Республіканської партії Ед Ройс наголошує, що невизначеність термінів запровадження другого раунду санкцій є неприйнятною.

      "Це неприйнятно, що в адміністрації відсутній план, чи навіть часові рамки для дій у межах другого етапу обов’язкових санкцій", – заявив він.

      Американський політик наголошує, що поведінкою президента Росії Володимира Путіна ніхто не мав би бути здивований.

      Ніхто не мав би бути здивований, що Володимир Путін відмовляється заприсягтися, що більше не використовуватиме нервово-паралітичні речовини збройного класу,
      – каже політик.

      Окрім того, до швидкого запровадження санкцій закликав сенатор-демократ Боб Менендез – член комітету з міжнародних відносин сенату. Політик наголошує на важливості прийняття обмежень проти Росії з огляду на плани проведення зустрічі Трампа та Путіна.

      "Так як ймовірність зустрічі між президентом Трампом та Володимиром Путіним зростає, я рішуче закликаю президента запровадити другий раунд санкцій, як того вимагає закон США, через використання Росією хімічної зброї", – наголосив він.

      Нагадаємо, у США звинуватили Росію в невиконанні гарантій щодо хімічної і біологічної зброї. Відтак Вашингтон запустив механізм розгляду пакету заходів проти Росії, що отримав неофіційну назву "драконівські санкції" – наразі там "вдумливо опрацьовують" наступні кроки щодо Москви.

      22 серпня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Невдовзі американський уряд оголосив про роботу другим раундом "жорстких" санкцій проти Кремля. 

      Тоді у конгресі також заявляли, що Росія не надала можливості США проінспектувати російські об’єкти щодо знищення хімічної зброї. Таким чином, Москва не надала гарантій незастосування хімічної зброї в майбутньому, що було умовою для незапровадження нових санкцій.

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Санкції Отруєння Сергія Скрипаля
      Джерело: 24 Канал
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