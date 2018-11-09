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      "Це відверте знущання": у Росії відреагували на звинувачення США щодо хімічної зброї

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      У Росії відреагували на звинувачення з боку США щодо хімічної зброї
      У Росії відреагували на звинувачення з боку США щодо хімічної зброї / Фото з відкритих джерел

      У Росії не погоджуються із звинуваченням у свій бік щодо недотримання міжнародного законодавства про контроль над хімічною зброєю. Там вважають висновки представників Держдепартаменту шантажем та "прагненням відвернути увагу від своїх внутрішніх протиріч".

      Про це повідомляє ТАСС із посиланням на російське Міністерство промисловості і торгівлі.

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      Так, у відомстві стверджують, що Росія "неухильно дотримується" положень Конвенції про заборону хімічної зброї.

      Російська Федерація розглядає висновки представників Держдепу США про недотримання нашою країною міжнародного законодавства про контроль над хімзброєю, що забороняє поширення і застосування хімічної зброї, як шалене прагнення відвернути від своїх внутрішніх протиріч,
      – мовиться у повідомленні.

      У російському міністерстві також додають, що Росія виконала взяті на себе зобов'язання щодо повного знищення оголошеного запасу хімічної зброї під суворим контролем з боку Організації по забороні хімічної зброї.

      Окрім того, у міністерстві назвали "відвертим знущанням" вимогу держдепу США до Росії щодо надання у визначений термін гарантії того, що вона не буде більше використовувати нервово-паралітичні речовини.

      "Росія ні до вступу в силу Конвенції про заборону хімічної зброї, ні після прийняття на себе зобов'язань за цим міжнародним договором не застосовувала отруйних речовин", – кажуть у міністерстві.

      У Москві вважають, що позиція США щодо нібито надуманого питання "недотримання Росією американського закону про хімічну зброю" є черговою спробою розмивання міжнародних договорів у сфері контролю над озброєннями або їх повного демонтажу.

      Відтак заяви американських дипломатів міністерство розуміє "як прямий шантаж і неправомірний тиск, чого Росія не може прийняти".

      До того ж у міністерстві відзначили, що Росія готова працювати з будь-якими партнерами щодо проблематики заборони використання хімічної зброї.

      Однак, зрозуміло, не в режимі звіту про виконання чиїхось внутрішніх актів і розслідувань без нашої участі. Виключно на рівних правах і в рамках відповідних міжнародних механізмів та процедур,
       – додали у російському відомстві. 

      Нагадаємо, у США звинуватили Росію в невиконанні гарантій щодо хімічної і біологічної зброї. Відтак Вашингтон запустив  механізм розгляду пакету заходів проти Росії, що отримав неофіційну назву "драконівські санкції" – наразі там "вдумливо опрацьовують" наступні кроки щодо Москви.

      22 серпня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Невдовзі американський уряд оголосив про роботу другим раундом "жорстких" санкцій проти Кремля. Тоді у конгресі також заявляли, що Росія не надала можливості США проінспектувати російські об’єкти щодо знищення хімічної зброї. Таким чином, Москва не надала гарантій незастосування хімічної зброї в майбутньому, що було умовою для незапровадження нових санкцій.

      Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Санкції Зброя
      Джерело: 24 Канал
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