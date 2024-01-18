В Украине испытали новый дрон-камикадзе с реактивным двигателем: мощные фото
Украинские разработчики продолжают создавать дроны, которые помогут защитникам в войне с агрессором. В частности, они разработали и уже протестировали дроны-камикадзе с реактивным двигателем.
БПЛА успешно прошли тестирование, сообщил волонтер из Хмельницкой области Максим Глушак. Он показал фото дронов, а также кадры с испытаний в небе.
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"Успешно протестовали очень мощных птиц на реактивной тяге! Все для приближения Победы!" – написал волонтер.
Украинский дрон-камикадзе / Фото из фейсбука Максима Глушака
Дрон на реактивной тяге / Фото из фейсбука Максима Глушака
На опубликованном видео можно увидеть взлет дрона, то как он набирает скорость и высоту, а также маневры в воздухе. Вскоре он пообещал предоставить больше деталей по поводу этих БПЛА.
Испытание украинского дрона: видео
Пока официального представления дрона не было. Также не было деталей о возможностях нового беспилотника, его характеристиках и информации о его разработчиках.
Украина наращивает мощности
- Силы обороны Украины уже получили на вооружение партию дальнобойных дронов-камикадзе под названием AQ 400 Scythe. Компания-производитель планирует выйти на 500 единиц в месяц.
- Ранее начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что наши воины эффективно применяют FPV-дроны против российских оккупантов. По его словам, эти БПЛА стали "карой небесной" для противника.