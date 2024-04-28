"Ниндзя" с бомбой: СМИ рассказали о новом украинском ударном дроне большой дальности

Полномасштабную войну России против Украины называют "войной дронов". СМИ рассказали о новом беспилотном летательном аппарате, который может использовать Украина.

Западные журналисты пишут, что Украина, вероятно, превратила еще один спортивный самолет в ударный беспилотник дальнего действия. Один из них разбился на территории России в более чем 600 милях от российско-украинской границы.

Смотрите также Оккупанты заявили об очередной массированной атаке дронами: где в России раздавались взрывы

Его могли хотеть сделать многократным

БПЛА является адаптацией Ninja, доступной в готовом виде от Aerosor в Киеве или как комплект, который покупатель собирает самостоятельно.

Nynja пролетает расстояние 400 миль со скоростью около 100 миль в час с полезной нагрузкой в несколько сот фунтов.

По форме, размером и характеристиками Nynja похож на другой украинский спортивный беспилотник. 2 апреля по меньшей мере один беспилотный А-22 со взрывчаткой врезался в промышленный городок специальной экономической зоны "Алабуга" в 600 милях от украинской границы, повредив часть предприятия, которое производит "Шахеды" для российских военных.

Внимательный взгляд на беспилотник Nynja позволяет понять, как работают эти самодельные БПЛА. На обломках есть башня для электрооптического датчика, – по сути, видеокамеры, – которая может помочь оператору, подключенному к беспилотнику через спутник, направлять дрон на цель в последние секунды полета.

У Украины нет причин использовать дрон более 1 раза

Автономная навигация, могущая длиться шесть часов, вероятно, осуществляется с помощью GPS. Дрон может нести 220-фунтовую бомбу FAB-100, закрепленную под днищем. Перенос взрывного груза именно в этой области, а не внутри кабины может означать, что дрон Nynja способен сбросить бомбу, а затем развернуться и вернуться на базу. Это может сделать его многократным.

В то же время есть основания скептически относиться к идее, что разработчики Nynja намеревались сделать его многократным. Вполне возможно, что дрон Nynja стоит несколько сотен тысяч долларов, если добавить датчики, средства связи, автопилот и взрывной груз.

Однако для Украины нет веских оснований использовать дрон Nynja более одного раза. Его можно запустить один раз и поразить ценный для России объект.

Сколько дронов Nynja может быть в Украине, сказать трудно.

В Одесской области сбили "Орлан-10" с самолета, который для этого не приспособлен