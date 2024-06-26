Очень удачная кандидатура: чего ждать от нового генсека НАТО

В НАТО утвердили следующим главой Альянса Марка Рютте. Его предшественником был Йенс Столтенберг. Есть надежда, что для Украины такое назначение пойдет на пользу, ведь Рютте является противником политики Владимира Путина.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что новоизбранный генсек НАТО осуждает действия кремлевского диктатора и считает, что его заявления о мире с Украиной не имеют основания. Рютте однозначно проукраинский политик.

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Структура НАТО

По словам Бориса Тизенгаузена в структуре НАТО очень много бюрократии, поэтому сложно принимать быстрые и неотложные решения.

Один генсек ничего не решит, но это удачная кандидатура. Кроме того Урсула фон дер Ляйен и Кайя Каллас заняли важные должности. Это проукраинские политики, что очень радует,

– подчеркнул он.

Политтехнолог добавил, что в Европарламенте те, кто против поддержки Украины набрали много голосов, однако сил, которые поддерживают наше государство гораздо больше.