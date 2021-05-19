В день увольнения Максима Степанова с должности главы министерства, 18 мая, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил о существовании еще одной кандидатуры на должность министра, кроме Виктора Ляшко.

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Издание пишет, что кандидатурой на должность министра здравоохранения, которая тоже обсуждается, является народный депутат из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая. Хотя она и является заместителем главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, по образованию депутат – медик.

В то же время на данный момент официальной информации о вынесении кандидатуры Безуглой на обсуждение нет.

Марьяна Безуглая: что о ней известно

Безуглая закончила Национальный медицинский университет имени Богомольца (первый медицинский факультет, "Лечебное дело"), интернатуру (специальность "Внутренние болезни"), Украинскую военно-медицинскую академию (специализация "Общая практика – семейная медицина").

Является выпускницей Международной программы лидерства Госдепа США "Здравоохранение и маргинализированные популяции". Получила специализацию "Организация и управление здравоохранением".

Обратите внимание! Профильный комитет Верховной Рады соберется 19 мая, в 15:00. В повестке дня первым вопросом стоит обсуждение представления премьер-министра о назначении Виктора Ляшко министром здравоохранения.

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