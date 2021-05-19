В день увольнения Максима Степанова с должности главы министерства, 18 мая, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил о существовании еще одной кандидатуры на должность министра, кроме Виктора Ляшко.
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Другой кандидат на главу Минздрава – нардеп от "Слуги народа"
Издание пишет, что кандидатурой на должность министра здравоохранения, которая тоже обсуждается, является народный депутат из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая. Хотя она и является заместителем главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, по образованию депутат – медик.
В то же время на данный момент официальной информации о вынесении кандидатуры Безуглой на обсуждение нет.
Марьяна Безуглая: что о ней известно
- Безуглая закончила Национальный медицинский университет имени Богомольца (первый медицинский факультет, "Лечебное дело"), интернатуру (специальность "Внутренние болезни"), Украинскую военно-медицинскую академию (специализация "Общая практика – семейная медицина").
- Является выпускницей Международной программы лидерства Госдепа США "Здравоохранение и маргинализированные популяции". Получила специализацию "Организация и управление здравоохранением".
Кадровые изменения в Кабмине: основное
- Во время внеочередного заседания 18 мая Рада отправила в отставку министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова.
- Криклия и Петрашко уволили по собственному желанию, вместе с тем Степанова отправили в отставку по представлению Шмыгаля. Главной причиной отставки чиновника является провал вакцинации населения от коронавируса. Украина получила препарат от коронавируса позже, чем другие страны.
- Ранее фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения. А Шмыгаль подал в Раду соответствующее представление о назначении его новым министром.