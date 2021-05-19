У день звільнення Максима Степанова з посади очільника міністерства, 18 травня, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив про існування ще однієї кандидатури на посаду міністра, окрім Віктора Ляшка.

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Видання пише, що кандидатурою на посаду міністра охорони здоров'я, яка теж обговорюється, є народна депутатка з фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла. Хоча вона і є заступником голови комітету Ради з питань нацбезпеки, за освітою депутатка – медик.

Водночас наразі офіційної інформації про винесення кандидатури Безуглої на обговорення немає.

Мар'яна Безугла: що про неї відомо

Безугла закінчила Національний медичний університет імені Богомольця (перший медичний факультет, "Лікувальна справа"), інтернатуру (спеціальність "Внутрішні хвороби"), Українську військово-медичну академію (спеціалізація "Загальна практика – сімейна медицина").

Є випускницею Міжнародної програми лідерства Держдепу США “Охорона здоров'я та маргіналізовані популяції”. Отримала спеціалізацію "Організація та управління охороною здоров'я".

Зверніть увагу! Профільний комітет Верховної Ради збереться 19 травня, о 15:00. У порядку денному першим питанням стоїть обговорення подання прем'єр-міністра про призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.

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