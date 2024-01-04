Провокации и фосфорные "подарки" от россиян: как наши пехотинцы встретили Новый год на "нуле"

Украинские защитники встречали Новый год не в теплых домах рядом с родными и близкими, а на передовой. Не обошлось без вражеских провокаций.

Так, в новогоднюю ночь на Купянском направлении оккупанты к привычным боеприпасам добавили еще и фосфор. Об этом рассказали герои проекта "Украинский Свидетель" – пехотинцы 68 ОЕБр с позывными "Итальянец" и "Витамин", передает 24 Канал.

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"Хочу к семье и чтобы все собратья встречали праздники дома"

Луганская область, Купянское направление, новогодняя ночь. "Итальянец" уже три года армии. Впрочем, это первая новогодняя ночь на передовой. Прошлую провел в госпитале.

Защитник поделился, что после тяжелого ранения переосмыслил свое отношение к близким.

"Возможно, я не уделял им столько любви и тепла, сколько должен был уделять", – отметил воин.

Как защитники встречали Новый год на нуле / Фото "Украинского Свидетеля"

О своем ранении "Итальянец" вспоминает со слезами на глазах. Ведь тогда во время боя потерял двух собратьев.

Защитник рассказал о технике безопасности на нуле в темное время суток. Заметил, что более двух человек – это уже скопление.

Потому что может прилететь. На наблюдательных пунктах не стоит курить или использовать "маячки", это прямая наводка и корректура. Мы видим врага очень хорошо. И он также за нами наблюдает,

– подчеркнул "Итальянец".

Еще один воин – "Витамин" имеет трех дочерей. Одна из них учится военному делу. Отец поделился, что не знал об этом решении дочери до последнего дня. Когда это случилось, уже был здесь, на позициях.

В новогоднюю ночь "Витамин" мечтал вернуться домой: "Хочу в семью. И чтобы все собратья также возвращались в свои семьи, встречали праздники дома".

В 23 часа, то есть в полночь по московскому времени, российские захватчики начали обстреливать позиции украинских защитников фосфорными боеприпасами.

Это конвульсия. Но наш выход будет ярче,

– подчеркнул "Итальянец".

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Обратите внимание! Уже второй раз украинские защитники и защитницы встречают Новый год в условиях полномасштабной войны. Герои не перестают защищать родную землю от российского агрессора ни в праздники, ни в дождь, снегопад и значительные морозы.

Всегда помните и напоминайте другим о тех, кто сейчас в бою, кто на праздники (и не только) во вражеском плену, тех, кто отдал свою жизнь за нашу независимость.

Помогайте воинам теплыми вещами, донатами, всем, чем можете. Сделаем этот год победным все вместе! И пусть каждый наш защитник, каждая защитница вернутся домой живыми и невредимыми.