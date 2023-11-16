Коломойскому продлили содержание под стражей
Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому продлили срок содержания под стражей. Он проведет в СИЗО еще долго.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский останется под стражей. Он пробудет там, по меньшей мере, до декабря 2023 года.
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Он может внести залог
Печально известный олигарх проведет в СИЗО до зимы. Пока приговор вступил в силу до 2 декабря 2023 года. В то же время, Коломойский может внести залог.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов бизнесмена и оставил его под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,7 миллиарда гривен.
Его адвокат заявил, что такая сумма для его подзащитного непосильна.
Ходатайство защиты было связано с изменением меры пресечения из-за ухудшения здоровья олигарха. Суд остался непреклонным.
Дело Коломойского
- О подозрениях бизнесмену сообщили в начале сентября. В частности, 15 сентября ему объявили новое подозрение – в незаконном обогащении на сумму 5,8 миллиарда гривен. Таким образом на тот момент ему сообщили уже три подозрения.
- В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.
- Игорь Коломойский передал свои права на медиахолдинг "1+1" в управление трудовому коллективу в лице действующего генерального директора компании. Об этом говорилось в официальном заявлении олигарха. Стало известно, что 23 октября 2023 года Игорь Коломойский, являющийся конечным бенефициаром группы компаний 1+1 media, передал свои корпоративные права в медиахолдинге в управление трудовому коллективу в лице действующего генерального директора компании – Ярослава Пахольчука.
- "ПриватБанк" 3 ноября выиграл очередное дело против Игоря Коломойского. В этот раз государственному банку удалось отсудить сотни АЗС. Центральный апелляционный хозяйственный суд принял сторону "ПриватБанка" и отменил судебный запрет на возвращение 245 АЗС. Ранее ими на условиях лизинга владели компании, принадлежащие группе Игоря Коломойского.