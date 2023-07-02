"Илон Маск" в архитектуре: японец Сигеру Бан показал проект нового операционного блока во Львове

Львов с начала полномасштабного вторжения России в Украину стал центром лечения и реабилитации раненых бойцов. Город ежедневно принимает пострадавших военных в Национальном реабилитационном центре Unbroken.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Он отметил, что недавно состоялся Lviv Urban Forum, собравший 600 архитекторов из стран мира, а также украинских общин.

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Предлагает быстрое строительство

Среди гостей Форума был всемирно известный японский архитектор Сигер Бан. Он представил собственный проект нового хирургического корпуса Unbroken Ukraine.

Сигер Бан – это "Илон Маск" в архитектуре. Он спроектировал большой операционный блок площадью 25 тысяч квадратных метров,

– рассказал Садовый.

Японский архитектор предлагает быстрое строительство центра благодаря максимальному использованию в качестве строительного материала – дерева.

Андрей Садовый рассказал о новом проекте масштабного хирургического корпуса во Львове: смотрите видео

Эта новость взволновала архитектурное сообщество, ведь каждое здание, которое проектирует Сигеру Бан, сразу становится памятником архитектуры и к нему приходят люди, чтобы просто сделать фото,

– подчеркнул вместительный голова.

Именно поэтому, если будет поддержка этого инновационного подхода строительства от всех украинских министерств, то вскоре во Львове появятся 25 тысяч квадратных метров площадей операционного блока.

"А это очень важно, потому что муниципальный госпиталь во Львове фактически переполнен. Мы во время войны приняли 13 тысяч раненых. И каждый день прибывают новые", – подчеркнул Андрей Садовый.

Больше о помощи пострадавшим от войны, оказываемой во Львове

В мае открылся сбор Центр реабилитации Unbroken Kids, который должен открыться на базе детской больницы святого Николая Первого медицинского объединения. Так, на закупку оборудования для него нужно собрать 35 миллионов гривен.

Также призвала приобщаться к сбору средств на оборудование для детской реабилитации певица Оля Полякова, которая является послом проекта Unbroken.

Ранее во Львове открылся корпус реабилитации Национальный центр Unbroken. Он расположился на базе больницы Святого Пантелеймона. Центр разместился в 7-этажном здании площадью более 4 тысяч квадратных метров. Он оснащен современным оборудованием, предназначенным для помощи пострадавшим в войне.

Unbroken (Незламні) – Национальный центр реабилитации, который был создан на базе Первого территориального медицинского объединения Львова. В Центре оказывается поддержка людям, пострадавшим в результате военной агрессии России против Украины. Одно из направлений Центра – хирургия, ортопедия и протезирование. Здесь не только устанавливают протезы пострадавшим украинцам, но производят их.