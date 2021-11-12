Новый этап гибридной войны России, – Кулеба назвал главную тему переговоров с руководством НАТО
Источник:МИД Украины
Дмитрий Кулеба 15 ноября отправится в Брюссель, где примет участие во встрече министров иностранных дел ЕС. Мероприятие пройдет в рамках подготовки к саммиту Восточного партнерства.
В Брюсселе министр иностранных дел проведет переговоры с руководством НАТО и ряд двусторонних встреч с коллегами-министрами и Еврокомиссарами.
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Безопасность – ключевая тема
Кулеба рассказал, что уделит особое внимание вопросам безопасности. В этом контексте будет говориться о практических шагах поддержки Украины со стороны партнеров на фоне ситуации:
- вдоль украинской границы,
- в зоне вооруженного конфликта на Донбассе,
- временно оккупированном Крыму,
- в Приднестровском регионе Молдавии.
Гибридная война России
Дмитрий Кулеба заявил, что Россия начала новый этап гибридной войны против Европы и США. Кремль пустил в ход разные типы гибридного оружия – газ, миграционные потоки, запугивание и пропаганду.
Нет сейчас ни одного так называемого миграционного кризиса в Беларуси. Есть гибридная война России против Европы. Цель Москвы состоит в том, чтобы создать проблемы и заставить остальной мир решать их совместно с собой,
– заметил он.
Дмитрий Кулеба отметил, что Украина всегда выступает за мир, справедливость и безопасность в Европе.
"Нам хорошо известны эти российские методы, направленные против достижения этих целей. Мы знаем, как им противостоять, мы с готовностью делимся опытом противостояния с партнерами", – подчеркнул он.
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Перемещение российских войск
Как сказал представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано, министры иностранных дел стран ЕС 15 ноября обсудят перемещение российских войск возле границы с Украиной.
Это возможность для министров выяснить, нужно ли делать какие-либо шаги, рассмотреть, что с этой ситуацией,
– сказал Стано.
По его словам, информация о войсках России вблизи Украины "порядком вызывает беспокойство".
Что этому предшествовало
- Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.
- Между тем, в Кремле традиционно заявили, что передвижение российских вооруженных сил на территории страны ни у кого не должно вызывать опасения.