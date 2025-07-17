17 июля, 13:28
Юлия Свириденко внесла новый список Кабмина в Верховную Раду
Основні тези
- Юлия Свириденко после назначения премьер-министром подала список кандидатов на должности министров в Кабмин, которые должна утвердить Верховная Рада.
- В списке кандидатов: Михаил Федоров, Алексей Кулеба, Тарас Качка, Матвей Бедный, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Наталья Калмыкова, Игорь Клименко, Оксен Лисовой, Виктор Ляшко, Сергей Марченко, Алексей Соболев, Денис Улютин.
Юлия Свириденко после назначения премьер-министром внесла свой список кандидатов на должности министров в Кабмин. Каждого из новых чиновников должна утвердить Верховная Рада.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка.
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Кого подала Свириденко в список на Кабмин?
В представлении в Верховную Раду Юлия Свириденко внесла таких кандидатов в министры:
- Михаила Федорова – на должность Первого вице-премьер-министра Украины – Министра цифровой трансформации Украины;
- Алексея Кулебу – на должность Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины;
- Тараса Качку – на должность Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Матвея Бедного – на должность Министра молодежи и спорта Украины;
- Германа Галущенко – на должность Министра юстиции Украины;
- Светлану Гринчук – на должность Министра энергетики Украины;
- Наталью Калмыкову – на должность Министра по делам ветеранов Украины;
- Игоря Клименко – на должность Министра внутренних дел Украины;
- Оксена Лисового – на должность Министра образования и науки Украины;
- Виктора Ляшко – на должность Министра здравоохранения Украины;
- Сергея Марченко – на должность Министра финансов Украины;
- Алексея Соболева – на должность Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
- Дениса Улютина – на должность Министра социальной политики, семьи и единства Украины.
Представление кандидатур на должности министров от Юлии Свириденко / Фото из телеграм-канала Ярослава Железняка
К слову, президент Владимир Зеленский также подал в Верховную Раду представление о назначении на должности министра обороны Дениса Шмыгаля, а на должность главы МИД Андрея Сибигу.