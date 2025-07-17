В Украине сменилось правительство: будут ли эффективнее новые назначения

Верховная Рада 17 июля проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров. Это решение было принято из-за ряда предпосылок.

Смена правительства будет иметь как положительные, так и негативные последствия. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян.

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Что повлияло на принятие решения?

Олег Саакян отметил, что прежде всего решение о новом составе правительства было принято из-за накопления ряда раздражений и конфликтов внутри власти. О потенциальной отставке правительства говорить еще с 2024 года, поэтому это решение назревало давно.

Также повлияло то, что не удалось завершить войну в 2025 году ни дипломатически, ни военно. Назначение нового правительства откладывали до момента, когда, возможно, появится какая-то ясность относительно войны, придется идти на выборы и тогда будет смена правительства в рамках предвыборного процесса.

Сейчас стало понятно, что Дональду Трампу не удается принудить Россию к прекращению войны. Он будет и дальше съезжать. Хотя уже в определенной степени он помогает Украине и меньше или вообще не подыгрывает России. Смирились, что до конца этого и в начале следующего года никаких выборов не будет. Поэтому перезагрузка правительства происходит условно планово,

– сказал политолог.

Кроме того, есть статья 10 закона о военном положении, где говорится, что отправлять в отставку правительство во время войны нельзя. Поэтому решение пытались отсрочить. Сейчас могут возникать дискуссии, можно ли было это делать.

Можно сказать, что в отставку не отправляли, а сам премьер-министр ушел в отставку. А как следствие – перезагружается все правительство. Потому что в законе, который регулирует деятельность Кабинета министров, правительства, четко прописано, что если премьер-министр слагает себя полномочия, то перезагружается все правительство,

– объяснил Саакян.

Какими могут быть последствия?

Известно, что премьер-министром стала Юлия Свириденко. Как подчеркнул политолог, Денис Шмыгаль является рекордсменом пребывания на должности премьер-министра Украины. Его назначили на должность министра обороны, потому что вокруг него нет каких-то серьезных коррупционных скандалов. Также он проявил себя как антикризисный менеджер, особенно в первые месяцы войны, имеет хорошие международные контакты, разбирается в вопросах оборонных потребностей нашего государства.

Вполне вероятно, что его качества, которые не дали ему стать эффективным премьер-министром в глазах общества, могут дать ему хороший старт для того, чтобы стать минимум неплохим министром обороны,

– считает Саакян.

По его словам, определенную часть министерств планируют реорганизовать, объединить, потому что часть экспериментов по созданию новых министерств не дала желаемого результата.

Кроме каких-то возможных позитивов, точно будут негативы в виде пробуксовки. Если меняют министра, то это обычно от недели до 4 недель. В зависимости от того, насколько человек знает проблематику, имеет управленческий опыт, команду. Но министерство пробуксует. Как минимум, документы не подписываются, пока не войдут в дела,

– заметил политолог.

Если это реорганизация, объединение, разъединение, ликвидация, переподчинение министерство, то может быть от месяца до трех месяцев частичного или полного пробуксовывания деятельности в направлении, за которое было ответственное министерство.

Однако есть справедливые положительные ожидания. Тем, кто войдет в Кабмин, нужно будет демонстрировать результаты, отчитываться о проделанной работе. Поэтому это даст определенные победы.