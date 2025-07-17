В Украине – новый Кабмин: кто потерял должности, а кто сохранил

17 июля Верховная Рада утвердила обновленный состав Кабинета министров. Накануне нардепы поддержали отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра и, соответственно, всего правительства.

Ранее Владимир Зеленский определил основные задачи для нового состава Кабмина. Это, в частности, увеличение производства оружия, контрактирование необходимого количества дронов, полное выполнение программ социальной поддержки, передает 24 Канал.

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Как изменился украинский Кабмин?

Новым премьер-министром Украины стала Юлия Свириденко – бывшая руководительница Минэкономики и первый вице-премьер.

Первым вице-премьером вместо этого стал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Бывший заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка занял должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции.

Бывший министр энергетики Герман Галущенко теперь возглавит Министерство юстиции. Вместо этого во главе Минэнергетики стала Светлана Гринчук – бывшая министр защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Три министерства – Министерство экономики, Министерство агрополитики, Министерство защиты окружающей среды – объединили в одно Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Его главой стал Алексей Соболев. Ранее он был первым заместителем министра экономики.

Министерство соцполитики объединили с Министерством национального единства в одно Министерство социальной политики, семьи и единства. Его возглавил Денис Улютин, бывший первый заместитель министра финансов.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины объединили с Министерством обороны. Во главе его поставили экс-премьера Дениса Шмыгаля.

Кто остался на своих должностях:

министр иностранных дел – Андрей Сибига,

министр внутренних дел – Игорь Клименко,

министр здравоохранения – Виктор Ляшко,

министр финансов – Сергей Марченко,

министр молодежи и спорта – Матвей Бедный,

министр образования и науки – Оксен Лисовой,

министр по делам ветеранов – Наталья Калмыкова,

вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Украины – Алексей Кулеба.

Что будет с другими министрами?

В целом состав Кабмина сократился с 21 человека до 17. 13 министров остаются, 8 уходят.

Кого в правительстве больше не будет: