В Украине – новый Кабмин: кто потерял должности, а кто сохранил
- Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины, а Михаил Федоров – первым вице-премьером.
- Кабмин сократился с 21 человека до 17; 13 министров остаются, 8 уходят, в частности, несколько министерств объединили.
17 июля Верховная Рада утвердила обновленный состав Кабинета министров. Накануне нардепы поддержали отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра и, соответственно, всего правительства.
Ранее Владимир Зеленский определил основные задачи для нового состава Кабмина. Это, в частности, увеличение производства оружия, контрактирование необходимого количества дронов, полное выполнение программ социальной поддержки, передает 24 Канал.
Смотрите также В Украине сменилось правительство: будут ли более эффективными новые назначения
Как изменился украинский Кабмин?
Новым премьер-министром Украины стала Юлия Свириденко – бывшая руководительница Минэкономики и первый вице-премьер.
Первым вице-премьером вместо этого стал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Бывший заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка занял должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции.
Бывший министр энергетики Герман Галущенко теперь возглавит Министерство юстиции. Вместо этого во главе Минэнергетики стала Светлана Гринчук – бывшая министр защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Три министерства – Министерство экономики, Министерство агрополитики, Министерство защиты окружающей среды – объединили в одно Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Его главой стал Алексей Соболев. Ранее он был первым заместителем министра экономики.
Министерство соцполитики объединили с Министерством национального единства в одно Министерство социальной политики, семьи и единства. Его возглавил Денис Улютин, бывший первый заместитель министра финансов.
Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины объединили с Министерством обороны. Во главе его поставили экс-премьера Дениса Шмыгаля.
Кто остался на своих должностях:
- министр иностранных дел – Андрей Сибига,
- министр внутренних дел – Игорь Клименко,
- министр здравоохранения – Виктор Ляшко,
- министр финансов – Сергей Марченко,
- министр молодежи и спорта – Матвей Бедный,
- министр образования и науки – Оксен Лисовой,
- министр по делам ветеранов – Наталья Калмыкова,
- вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Украины – Алексей Кулеба.
Что будет с другими министрами?
В целом состав Кабмина сократился с 21 человека до 17. 13 министров остаются, 8 уходят.
Кого в правительстве больше не будет:
- Германа Сметанина, который с сентября 2024 года был министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Олега Немчинова, который с 4 марта 2020 был министром Кабинета Министров Украины (без портфеля) в правительстве Дениса Шмыгаля. Теперь эту должность ликвидировали;
- Виталия Коваля, который с сентября 2024 года возглавлял Минагрополитики (теперь это ведомство влилось в Минэкономики).
- Алексея Чернышова, который был вице-премьер-министром – министром национального единства Украины.
- Николая Точицкого, который возглавлял Минкульт с сентября 2024 года. Он станет новым постоянным представителем Украины при Совете Европы. Должность министра культуры и информационной политики остается вакантной.
- Рустема Умерова, экс-министра обороны. Предполагают, что он может получить должность в СНБО.
- Ольги Стефанишиной, бывшего вице-премьера по вопросам евроинтеграции и экс-министра юстиции Украины. Сейчас назначена Президентом специальным уполномоченным по развитию сотрудничества с США; ожидает согласования кандидатуры в качестве посла Украины в США.