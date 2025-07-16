Можно реализовать, но непросто, – Зеленский поставил задачу новому правительству

Верховная Рада 16 июля отправила в отставку правительство Дениса Шмыгаля. Вскоре рассмотрит кандидатуры в Кабинет Министров. Президент уже поставил первую задачу новому правительству.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Какую задачу Зеленский поставил новому правительству?

Президент рассказал, что уже подписал документы в Верховную Раду относительно Дениса Шмыгаля. Также отметил, что через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности. К слову, Укроборонпром возглавит Герман Сметанин.

Зеленский заявил, что задача очень конкретная и четкая. Сейчас на фронте, во всех наших операциях украинское оружие составляет около 40%. Это значительно больше отечественного производства, чем когда-либо за время независимости.

Президент констатировал, что объемы действительно большие. Однако необходимо больше. Подчеркнул, что надо больше именно наших возможностей выталкивать войну на территорию России, – туда, откуда ее принесли. Чтобы оккупанты чувствовали, что они сделали и какова цена путинского отказа от прекращения огня и настоящего мира.

Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые 6 месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство. Уверен: можно это реализовать, но непросто,

– подчеркнул Зеленский.

Кстати, украинский лидер также приоткрыл, чем будет заниматься Рустем Умеров.