Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Яке завдання Зеленський поставив новому уряду?

Президент розповів, що вже підписав документи до Верховної Ради щодо Дениса Шмигаля. Також наголосив, що через Міністерство оборони будуть управлятися і стратегічні галузі промисловості. До слова, Укроборонпром очолить Герман Сметанін.

Зеленський заявив, що завдання дуже конкретне й чітке. Зараз на фронті, в усіх наших операціях українська зброя становить близько 40%. Це значно більше вітчизняного виробництва, ніж будь-коли за час незалежності.

Президент констатував, що обсяги справді великі. Однак необхідно більше. Підкреслив, що треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії, – туди, звідки її принесли. Щоб окупанти відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та справжнього миру.

Ми маємо досягти рівня 50% української зброї за перші 6 місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений: можна це реалізувати, але непросто,

– підкреслив Зеленський.

До речі, український лідер також привідкрив, чим буде займатися Рустем Умєров.