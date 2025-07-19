"Ждем программу действий": Стефанчук рассказал, когда украинцы смогут увидеть изменения в работе правительства

У нового состава правительства есть 30 дней, чтобы представить программу действий, которая будет определять его дальнейшую работу. Приоритетом должно стать скорейшее завершение войны.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на всеукраинском молодежном форуме "Державотворец", сообщает 24 Канал.

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Что изменится в работе правительства?

Руслан Стефанчук заявил, что перед новым составом правительства стоит много задач. В частности, он обратил внимание на сокращение количества министерств на 30% и отметил необходимость экономии государственных ресурсов.

Я глубоко убежден, что в период войны государственная власть должна демонстрировать всем украинцам, что идет война. Экономические затраты на все управленческие решения должны также быть сокращены,

– добавил председатель Верховной Рады.

По словам Стефанчука, ключевая задача нового правительства – это сделать все возможное, чтобы война завершилась как можно быстрее и Украина получила устойчивый и длительный мир.

Украинский парламент назначил правительство, после этого мы будем ждать программу действий правительства. От этой программы действий будет зависеть их видение,

– объяснил он.

Согласно законодательству, правительство имеет один месяц с момента назначения, чтобы подать эту программу.

Напомним, Верховная Рада 17 июля проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров. На должность Министра обороны назначили Дениса Шмыгаля, а новой главой Кабмина стала Юлия Свириденко.