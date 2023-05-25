ПЦУ будет просить перенести День защитников и защитниц: уже известна дата
Источник:"Радио Свобода"
В ПЦУ заявили, что будут обращаться к правительству, чтобы перенести праздник Дня защитников и защитниц, а также официальный выходной, с 14 на 1 октября. Исторически этот праздник связан с днем Покрова Пресвятой Богородицы.
Государственный праздник будут просить перенести, чтобы Покров и дальше совпадал с Днем защитников и защитниц. Об этом сообщил Митрополит Переяславский и Вишневский Александр.
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Что известно о переносе праздника
Митрополит Александр сообщил, что ПЦУ планирует обратиться в соответствующие органы государственной власти, чтобы урегулировать вопрос о переносе праздника. Он также заявил, что для церкви это решение будет крайне важным, ведь есть всего два государственных и церковных праздника, которые совпадают по дате.
Это Покров и День Государственности. Фактически, это только два праздника, которые мы отмечаем совместно с государством, которые совпадают с церковными праздниками, государственные даты. А Рождество 25 декабря – оно и так уже было объявлено государством выходным днем,
– сообщил митрополит Александр.
Праздник Покрова до сих пор ПЦУ отмечала 14 октября, однако уже с сентября, по новоюлианскому календарю, на который и перешла церковь, Покров придется на 1 октября. А День Государственности, празднующийся в Украине 28 июля, пока что совпадает с днем Крещения Киевской Руси.
Напомним, что только в течение 2022 года процент прихожан ПЦУ, поддержавших идею переноса Рождества с 7 января на 25 декабря, серьезно вырос: с 26% до 44%.
Что известно о переходе ПЦУ на новый календарь
- Решение о переходе на новый, новоюлианский календарь, в ПЦУ приняли 24 мая. Но будут переноситься на две недели только неподвижные праздники. В церкви сообщили, что сохранят действующую Пасхалию, а Пасху и связанные с ней события будут праздновать по старому стилю.
- В связи с переходом ПЦУ на новый календарь пресс-секретарь Путина Песков сделал очередное несуразное заявление. Приспешник диктатора заявил, что в скором времени "украинского больше не будет", и все перейдут на "американский язык". Также он сравнил Украину с Молдовой.
- Впоследствии в ПЦУ заявили, что, несмотря на переход на новоюлианский календарь, никому не будут запрещать отмечать праздники по старому стилю.